Joker Folie à Deux, ecco il nuovo trailer in italiano del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga!

Finalmente è arrivato il nuovo trailer di Joker: Folie à Deux, il sequel di Joker con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga e diretto da Todd Phillips. Il film sarà presentato in anteprima in concorso al Festival di Venezia 2024.

Aspettavamo da qualche giorno il nuovo trailer di Joker: Folie à Deux e finalmente è arrivato, ed è arrivato proprio nel giorno della conferenza stampa del Festival di Venezia 2024, che lo ha fortissimamente voluto fra i titoli del Concorso. E come dare torto al direttore Alberto Barbera, che nel 2019 ha selezionato tra i film in concorso Joker? Il capolavoro di Todd Phillips, che ha introdotto il personaggio di Arthur Fleck - uomo solo, deluso dalla vita e affetto da un disturbo mentale che diventa un eroe - ha infatti vinto il Leone d'Oro. Dal sequel ci si aspetta, se non di più, almeno gli stessi risultati del cinecomic che ha portato Joaquin Phoenix dritto all'Oscar e che ha incassato globalmente 1.079.000.000 dollari. Ovviamente cominceremo a seguire il destino di Joker: Folie à Deux a partire dal 2 ottobre, giorno in cui uscirà al cinema in Italia distribuito da Warner Bros. Pictures

Una delle ragioni per cui il nuovo trailer di Joker: Folie à Deux ci rende felici è perché mostra, accanto all'immenso Phoenix, Lady Gaga. Ad avere l’idea di affidare proprio a lei il ruolo di Harley Quinn è stato lo stesso Todd Phillips, che aveva bisogno di un'artista che sapesse recitare, cantare e ballare. Ciò sta forse a significare che ci troviamo di fronte a un musical? Non esattamente, ma l’amore tra Harley e Joker ha molto a che fare con la musica, tanto che nel film ci saranno tante canzoni (c’è chi dice più di 15 e chi più di 20) e diverse scene di ballo. Ne abbiamo già avuto prova, ad esempio, nel primo trailer, accompagnato dalla magnifica “What the World Needs Now Is Love" (1965) di David / Bacharach. In ogni modo, stando a voci circolate qualche mese fa, Joker: Folie à Deux sarà un jukebox-movie, il che vuol dire che conterrà brani famosi che saranno reinterpretati. Del resto, avendo a disposizione un'ugola d’oro come Lady Gaga, perché non puntare in alto? Riusciranno lei e Joaquin Phoenix, che ne L'amore brucia l’anima ha cantato benissimo (era Johnny Cash), a fare meglio di Ewan McGregor e Nicole Kidman in Moulin Rouge! (altro Jukebox movie)? Lo capiremo al cinema. E comunque Lady Gaga ha dichiarato a più riprese di non aver mai fatto nulla di simile a Joker 2. A Star is Born, che segna il suo debutto al cinema, era infatti di tutt'altro genere. E se Harley Quinn somigliasse invece alla sexy vampira impersonata dall'attrice in American Horror Story: Hotel? Anche questo lo scopriremo solo vivendo. Non vediamo l'ora, infine, di cogliere i riferimenti ad altri film. Se in Joker il più evidente era a Taxi Driver (di qui la presenza di Robert de Niro), sempre il 2 ottobre capiremo chi ha voluto omaggiare e citare il buon Phillips.

