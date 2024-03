Joker: Folie à Deux, dopo le prime proiezioni spuntano online spoiler bomba sul film con Joaquin Phoenix

News Cinema

Un test-screening organizzato da Warner Bros. ha permesso a pochi fortunati di vedere una prima versione di Joker 2, attesissimo sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Dopo l'evento, sono emersi online alcuni spoiler sul film di Todd Phillips: sicuri di volerli scoprire?

L'attesa per Joker: Folie à Deux, sequel del thriller campione d'incassi diretto da Todd Phillips nel 2019, cresce esponenzialmente. Alcuni fortunati sono riusciti a saziarla in parte, partecipando ad uno screening a Los Angeles organizzato da Warner Bros. Purtroppo, o per fortuna, non tutti sono riusciti a contenere l'entusiasmo post-visione e hanno condiviso le proprie impressioni online. C'è anche chi si è lasciato sfuggire un piccolo spoiler sul film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Joey Monda ha raccontato via X l'esperienza dei presenti attraverso le loro parole. Gli utenti hanno assistito ad una versione con "alcuni problemi di editing e di script che devono essere risolti" ma, in linea di massima, hanno apprezzato ciò che hanno visto.

Il film è estremamente sanguinoso, caotico, aggressivo, surreale, ma in qualche modo fedele alla sua essenza. Gaga e Joaquin sono allo stesso livello in termini di performance. L'aspetto musicale è presentato in modo non convenzionale. Cantano, ovviamente, ma funziona in modo diverso. Molto rischioso, ma dannatamente geniale. Nel complesso, il film cerca di trovare un equilibrio per affascinare sia la critica che il pubblico in generale.

Il portale JoBlo.com si è spinto oltre, condividendo informazioni ai limiti dello spoiler. Qualora vogliate arrivare alla visione di Joker: Folie à Deux completamente 'intonsi', vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell'articolo.

Harley Quinn, si legge, avrà nel film lo stesso spazio di Joker/Phoenix. Sarà una figura 'di pari importanza o addirittura più centrale'. Arthur Fleck, inoltre, non chiama mai la sua partner Harley, "ma usa un soprannome". Un'anticipazione entusiasmante riguarda, ancora una volta, la musica. Entrambi gli attori, a quanto pare, "eseguono canzoni in duetto, e alcune sono solo cantate da lei. Le canzoni sono un mix di brani vecchi e nuovi".

Joker 2 test screening reactions:



"The film is super bloody, chaotic, aggressive, surrealistic, but somehow true to its essence. Gaga and Joaquin are on the same level in performance."



"The musical aspect is not presented in a conventional way. They sing, of course, but it… pic.twitter.com/PHk0WrRt1M — Joey Monda (@joeymonda) March 16, 2024

Ora veniamo alla parte più succosa: sembra che Harley Quinn non sarà l'unica new entry 'fumettosa' di Joker: Folie à Deux. Secondo le indiscrezioni, nel film compariranno altri famosi personaggi DC, ma con "alcuni cambiamenti alla tradizione dei fumetti, poiché questi film sono indipendenti dal franchise generale." Possiamo solo presumere che si tratti di cattivissimi reclusi dell'Arkham Asylum, che avrà un ruolo centrale nel film.

Per saperne di più, dovremo attendere che il film approdi nelle sale o sperare che il primo trailer, in arrivo ad aprile, ci illumini in tal senso. Joker: Folie à Deux verrà probabilmente presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi uscire ufficialmente nei cinema il 4 ottobre 2024.

Joker 2: trama e cast del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

In Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix vestirà nuovamente i panni dello squilibrato cabarettista criminale impersonato in Joker (2019). Un ruolo che, nel 2020, gli è valso il Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista. Non è tutto: il film vinse il Leone d'Oro a Venezia 76, incassò oltre un miliardo e 74 milioni di dollari e conquistò 11 nomination agli Oscar.

Nel sequel, al fianco della star di Napoleon (2023), ci sarà la talentuosa popstar Lady Gaga, che presta il volto a Harley Quinn. Il film diretto da Phillips, così come il capitolo precedente, naviga in acque distanti dall'universo costruito da Peter Safran e James Gunn. Il Joker di Phoenix, infatti, appartiene a DC Elseworlds: una linea di fumetti che racconta storie alternative al DC Universe tradizionale.

Nel cast di Joker: Folie à Deux, ci sono anche Catherine Keener, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Harry Lawtey in ruoli non rivelati. Tornerà Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond. La storia, ambientata all'Arkham Asylum, sarà narrata dal punto di vista di Harley Quinn e ruoterà intorno alle sessioni di musicoterapia. La musica, come anticipato dal regista, avrà un ruolo chiave, con una colonna sonora fortemente ispirata a musical di Liza Minelli come Cabaret, New York, New York e That's Entertainment.