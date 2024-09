Joker 2, Lady Gaga ha creato Harley Quinn a partire dalla sua follia: "In lei, la mia esperienza con il caos"

News Cinema

Lady Gaga ha da sempre molto a cuore il tema della salute mentale. Interpretare Harley Quinn in Joker 2 è stata un'occasione per creare una protagonista autentica e complessa, alla quale ha trasmesso il proprio bagaglio emotivo e psicologico.

Per Lady Gaga, il ruolo di Harley 'Lee' Quinn in Joker: Folie à Deux ha rappresentato una sfida intensa ed inedita, per la quale si è messa in gioco a 360 gradi. L'artista, che nel sequel diretto da Todd Phillips recita accanto a Joaquin Phoenix, ha ammesso apertamente di non aver 'mai fatto nulla di simile prima' e di aver messo cuore e anima nel suo personaggio. In occasione della proiezione in anteprima mondiale del film, presentato in concorso alla 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la cantante ha approfondito ai microfoni di Vogue il lavoro svolto per dar vita alla 'sua' Harley.

Phillips, di recente, ha dichiarato che Gaga, sul set, non usciva mai dal personaggio, a differenza di Phoenix. Sappiamo, inoltre, che Joker 2 è un juke-box movie, che vede i protagonisti impegnati in vari momenti canori. Ebbene la superstar, per incarnare al meglio la detenuta dell'Arkham Asylum, ha imparato persino a 'stonare'. A Vogue, ha raccontato in che modo ha portato in scena una Harley lontana da quella dei fumetti e più vicina ad una persona reale in cerca di se stessa, con il suo bagaglio di traumi e psicosi.

Harley Quinn è un personaggio che la gente conosce dall'etere della cultura pop. Ho avuto un'esperienza diversa nel crearla, vale a dire la mia esperienza con la mania e il caos dentro di me: per me, crea una quiete. A volte le donne vengono etichettate come creature eccessivamente emotive e, quando siamo sopraffatte, siamo 'irregolari' o 'squilibrate'. Ma mi chiedo se, quando le cose diventano così rotte dalla realtà, quando veniamo spinte troppo oltre nella vita, cosa succederebbe se ti rendesse... tranquillo?

La Harley Quinn di Gaga, dunque, poco o nulla ha a che fare con la psichiatra che cura Arthur Fleck/Joker per poi trasformarsi in una squilibrata antieroina in calzamaglia. La cantante ha da sempre molto a cuore il tema della salute mentale e ha deciso di fondere le proprie fragilità con quelle di Lee, in modo da comprendere più a fondo le sue ragioni.

Il personaggio, al secolo Harleen Quinzel, appare per la prima volta nell'episodio Joker's Favor (1992) della serie Batman the Animated Series. La prima ad incarnarla sul grande schermo è stata Margot Robbie nei film Suicide Squad, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e The Suicide Squad - Missione Suicida. La versione della star di Barbie è piuttosto fedele a quella 'canonica'. Lady Gaga, al contrario, ha compiuto la stessa operazione che Phoenix ha messo in atto con Joker del 2019. Vale a dire, rappresentare una versione insolita di una figura iconica, così da esplorarne i lati oscuri e meno noti.

"Direi di aver lavorato da una prospettiva di memoria sensoriale - ha continuato la voce di Shallow - cosa si prova a camminare per il mondo ed essere... preparati, in modo intenso. E cosa succede quando nascondi tutte le complessità sotto la superficie?"

Il regista di Joker: Folie à Deux, dal canto suo, conosceva Lady Gaga dai tempi di A Star is Born (Todd Phillips è uno dei produttori del film) ed è rimasto profondamente colpito non solo dalle sue doti recitative, ma anche dal rigore col quale affronta il set.

È un po' matta, in un certo senso. Può essere molto dura con se stessa come artista. Lo prende sul serio. Ma è magica, il che sembra così semplice, ma in realtà è l'unico modo per descrivere le sue capacità.

Joker: Folie à Deux arriverà nelle nostre sale il 2 ottobre 2024, distribuito da Warner Bros.