Joker 2: annunciata la data di uscita del sequel di Joker, che è anche una ricorrenza

La Warner Bros. ha appena reso nota la data di arrivo nelle sale cinematografiche di Joker 2, il cinecomic con Joaquin Phoenix e forse Lady Gaga che sarà diretto sempre da Todd Phillips. Il giorno scelto è un anniversario molto importante.

Joker 2, o Joker: Folie à deux, ha finalmente una data di uscita, il che significa che possiamo iniziare a fare il conto alla rovescia, anche se, come potete immaginare, l'arrivo in sala del sequel di Joker non è previsto esattamente per domani.

Joker: Folie à deux, sempre interpretato da Joaquin Phoenix, debutterà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre del 2024, dunque esattamente 5 anni dopo Joker. Una simile scelta è certamente di buon augurio, dal momento che il prequel di Joker 2 ha incassato in tutto il mondo un miliardo di dollari e ha vinto due Oscar: quello per il miglior attore protagonista e quello per la migliore colonna sonora. Il cinecomic aveva ottenuto ben 11 candidature agli Academy Award.

Cosa sappiamo su Joker: Folie à deux

Ma torniamo a Joker: Folie à deux, per cui Joaquin Phoenix riceverà un compenso pari a 20 milioni di dollari. Sappiamo che, a differenza di Joker, che era un film malinconico, cupo e violento, Joker 2 sarà un musical e che a interpretare Harley Quinn potrebbe essere niente meno che Lady Gaga, che al momento è in trattative con la Warner Bros. Sappiamo anche che dietro alla macchina da presa ci sarà ancora una volta Todd Phillips, che nel mese di giugno ha confermato la sua presenza rendendo noto, con un post su Instagram, il titolo del seguito, e lasciando così intuire la presenza di un secondo personaggio principale molto legato al primo, e di qui l'idea dell'innamorata dell'arcinemico di Batman che per noi ha il volto diMargot Robbie, che l’ha interpretata in Suicide Squad, The Suicide Squad - Missione Suicida e Birds of Prey.

Perché la notizia della data di uscita di Joker 2 è arrivata adesso?

La Warner ha voluto annunciare la data di uscita di Joker 2 proprio all'indomani della notizia bomba riguardante la cancellazione di Batgirl, che ha sconvolto tutti, in primis i due registi Adil El Arbi and Bilall Fallah, che proprio non capiscono il motivo, anche in luce dei 90 milioni di dollari spesi per la realizzazione del film. Ecco perché la Warner ha bisogno di Joker, che potrebbe calmare le proteste del pubblico, desideroso di rivedere Michael Keaton nei panni di Batman. Inoltre il cinecomic potrebbe ripagare la major dei risultati piuttosto deludenti al botteghino di titoli della divisione DC Comics come The Suicide Squad e di DC League of Super-Pets, nonché placare gli animi di quanti non vogliono vedere il discusso Ezra Miller in The Flash.

Ancora non conosciamo il budget di Joker: Folie à deux, ma dovrebbe essere più elevato dei 62.5 milioni spesi per Joker, se è vero che la Warner Bros intende davvero dedicarsi a film tratti da fumetti gestiti, in primis economicamente, come veri e propri blockbuster.

