John Wick 5 è sicuro o no? Keanu Reeves e il regista ci stanno ancora pensando?

Manca poco all'arrivo nei cinema italiani di John Wick 4, dal 23 marzo in sala. Eppure fino a qualche tempo fa John Wick 5 sembrava dato per scontato, addirittura da girare in contemporanea col quarto atto. Non è stato così: c'è già un progetto per il quinto capitolo?

Ora che John Wick 4 con Keanu Reeves è quasi nelle sale italiane - uscirà il 23 marzo - qualche fan ricorda bene che fino a qualche tempo fa un John Wick 5 era stato quasi annunciato: si disse persino che il quarto e quinto atto sarebbero stati girati insieme dal regista Chad Stahelski. Non sappiamo se questo progetto sia stato accantonato anche per via della durata notevole del quarto capitolo (170 minuti), ma è legittimo chiedere a Stahelski, come ha fatto The Hollywood Reporter, se i lavori preliminari su John Wick 5 siano effettivamente già in corso. Leggi anche John Wick 4, il regista sulle armi vere a Hollywood: "Nessuno ammette la verità"

John Wick 5, il regista Chad Stahelski: "Keanu e io ci prendiamo una pausa"

Con John Wick 4 imminente al cinema, il regista Chad Stahelski non ce la fa per ora ad affrontare l'argomento John Wick 5, anche se tutti diamo un po' per scontato che esisterà. D'altra parte la saga sta per ricevere lo spin-off Ballerina con Ana de Armas (dove farà capolino in un cammeo Keanu Reeves), nonché la serie tv The Continental per la piattaforma Peacock della Universal. Materiale dal "wickverse" insomma non mancherà nei prossimi anni, ma per quanto riguarda le avventure centrali del personaggio ormai di culto, Chad e Keanu vogliono riprendere fiato.

Per come la vediamo noi, Keanu e io per il momento abbiamo finito. Ci prenderemo una pausa da John Wick. Sono sicuro che lo studio ha un piano. Se tutti ameranno il film e andrà alla grande, ci prenderemo un minuto per pensarci con calma. L'ultimo paese in cui i film di Wick escono, per una qualche strana ragione, è sempre il Giappone. [...] Se questa volta sarà lo stesso, faremo un tour giapponese e il film uscirà lì a settembre. Keanu e io andremo fino a Tokyo, ci siederemo all'Imperial Hotel Scotch Bar e ci diremo: "Beh, che dici?" Ci faremo un paio di whisky invecchiati vent'anni e butteremo giù qualche idea su dei tovaglioli. Se queste idee avranno senso, magari faremo un film. [...] Ma i Wick sono molto intensi, mi piace farne parte, ho pure cercato di fare il regista multitasking, di lavorare su uno mentre preparo il successivo, ma non ci riesco. Ecco perché cominciano a distanziarsi.