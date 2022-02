The Continental: Katie McGrath e altre aggiunte al cast della miniserie prequel di John Wick

News Serie TV

La serie evento è ambientata nel 1975 ed esplora le origini della lussuosa catena di hotel frequentata dagli assassini: in Italia arriverà su STARZPLAY.

Continua a infoltirsi il cast di The Continental, la serie evento adattamento del franchise cinematografico di grande successo John Wick che racconterà una storia prequel rispetto ai fatti dei film. Hanno firmato per apparire nella miniserie Katie McGrath (Supergirl), Ray McKinnon (Rectify) Adam Shapiro (Non ho mai...), Mark Musashi (Fear the Walking Dead) e Marina Mazepa (Malignant), che raggiungono i protagonisti già noti Colin Woodell e Mel Gibson.

La trama di The Continental

Scritta da Greg Coolidge (Wayne, Un poliziotto in prova) e Kirk Ward (Wayne) e in Italia attesa prossimamente su STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV, Vodafone TV e come canale di Prime Video e Mediaset Infinity), The Continental esplorerà le origini del Continental, la lussuosa catena di hotel frequentata dagli assassini nei film di John Wick. Si tratta di luogo dove questi possono nascondersi e reperire ciò di cui hanno bisogno senza usare violenza. La storia sarà raccontata dal punto di vista di un giovane Winston Scott (il proprietario dell'hotel, personaggio che nel franchise cinematografico ha il volto di Ian McShane e qui sarà invece interpretato da Colin Woodell) che nella New York del 1975 deve affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alla spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo di impadronirsi dell'iconico hotel, che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

I ruoli delle new entry e il resto del cast

Katie McGrath, famosa soprattutto per il ruolo di Lena Luthor in Supergirl di The CW, interpreterà un personaggio chiamato semplicemente "Il Giudice". Ray McKinnon sarà un personaggio di nome Jenkins, Adam Shapiro sarà Lemmy, mentre Mark Musashi e Marina Mazepa reciteranno nei panni degli assassini “Hansel & Gretel”. Come riportato in precedenza, Mel Gibson interpreterà un personaggio di nome Cormac (non sappiamo niente di più). Il cast include anche l'esordiente Ayomide Adegun nei panni di Caronte (interpretato nei film da Lance Reddick), Peter Greene (The Mask) nei panni di Zio Charlie (forse è l'addetto alle pulizie interpretato nel film da David Patrick Kelly) e Jeremy Bobb (Russian Doll) nel ruolo di Mayhew. Completano il cast Mishel Prada (Vida), Ben Robson (Animal Kingdom), Hubert Point Du-Jour (The Good Lord Bird), Jessica Allain e Nhung Kate.

Il protagonista dei film di John Wick Keanu Reeves per il momento non è legato in alcun modo a questa serie. La saga, lo ricordiamo, comprende tre film di successo che hanno incassato oltre 600 milioni di dollari al botteghino mondiale. Un nuovo capitolo, John Wick 4, arriverà nei cinema a marzo 2023.