John Wick 4, il regista sulle armi vere a Hollywood: "Nessuno ammette la verità"

Chad Stahelski, ex-cascatore e regista di John Wick 4, ha spiegato a Hollywood Reporter come mai a Hollywood si usino ancora armi vere, di cui lui ormai fa a meno, anche in John Wick.

John Wick 4 sarà al cinema dal 23 marzo, così il suo regista Chad Stahelski, ex-stuntman e con David Leitch co-creatore del personaggio interpretato da Keanu Reeves, ha concesso un'intervista a Hollywood Reporter. A parte le considerazioni sul lungometraggio, ha espresso un competente parere su una questione spinosa: come mai a Hollywood si usano ancora armi vere sul set, portando a tragedie come quella di Rust, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia? Stahelski dice le cose come stanno. Una soluzione c'è, ma... Leggi anche John Wick - Secondo il regista Chad Stahelski i film della saga sono "i figli di Matrix"

John Wick 4, nessun'arma vera sul set, ma non va sempre così, parola di Chad Stahelski

Chad Stahelski, prima di passare alla regia con la saga di John Wick, è stato un'attivissima controfigura e conosce quindi bene il mondo degli stunt: dal momento che, come spiega, sui suoi set non si usano più armi vere, nemmeno per un film pieno di sparatorie come John Wick 4, come si spiegano tragedie come quella di Rust o, prima ancora, quella sul set del Corvo? La realtà dei fatti è molto stupida... e anche un po' triste.

Quando il cinema iniziò inventarono i colpi "blank", un pallottola senza proiettile, ma non avrebbero potuto mettere me e te nella stessa inquadratura, a un metro e mezzo di distanza, con uno dei due che premeva il grilletto: la forza dello scoppio dal cilindro sarebbe stata sufficiente a farti scoppiare il cranio. Incidenti come quelli succedevano, la gente c'è morta. Ma negli ultimi dieci anni hanno inventato le armi elettroniche, è impossibile che venga fuori nulla dal cilindro, tutto si fa con la CGI. Così lo facciamo noi, è una tecnologia disponibile per tutti. [...]

Per come la vedo io, non c'è ragione per avere un'arma reale sul set. Possiamo creare città intere e persino Godzilla. Abbiamo la tecnologia per fare la stessa cosa con le armi. Ma per cento anni Hollywood ha usato armi vere: per le ditte che forniscono oggetti di scena e per le armerie il cambiamento renderebbe tutte le loro armi inutili. Tutto si riduce al fatto che a certe persone costerebbe un sacco di soldi il passaggio. Nessuno lo vuole dire, ma la vera ragione è quella: l'alternativa ti costa più soldi.