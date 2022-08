John Wick 4: svelata la durata del film con Keanu Reeves

News Cinema

Chad Stahelski si sbottona, ma non completamente, sulla durata di John Wick 4, che sarà il capitolo più lungo del franchise. Il regista fa anche il punto della situazione sul film con Keanu Reeves.

A circa una settimana dalla fine della lavorazione di John Wick 4, Chad Stahelski parla della durata del quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves. Senza fornire alcun numero, il regista ci avverte che il film durerà più di John Wick, John Wick 2 e John Wick 3.

Cosa significa questa dichiarazione? Significa che John Wick 4 sarà più lungo delle due ore e 11 minuti di John Wick 3, che a sua volta superava i 122 minuti di John Wick 2, che durava più dei 101 minuti del capostipite della saga.

John Wick 4: A che punto siamo?

In un'intervista a Collider, Chad Stahelski ha fatto il punto della situazione su John Wick 4 ed è entrato in argomento minutaggio, dicendo:

E’ più lungo degli altri tre ma non così lungo. Siamo nella fase finale del film, e poi abbiamo gli effetti visivi e la musica (…) adoriamo la musica che abbiamo scelto e Tyler Bates sta lavorando ancora alla musica che accompagna le scene d'azione più importanti. Ci occuperemo degli effetti visivi fino alla fine dell'anno. Ma siamo pericolosamente vicini al risultato conclusivo.

Stahelski ha continuato spiegando che anche il montaggio è a buon punto e che il film è stato girato praticamente tutto. Ci vorrà probabilmente qualche altra settimana per sistemare ciò che non va o sembra poco convincente e poi si partirà con la postproduzione.

La saga di John Wick: di bene in meglio

Qualcuno potrebbe pensare che Chad Stahelski voglia far durare John Wick 4 più di John Wick 3 per una questione scaramantica: una diretta proporzionalità tra il minutaggio e il risultato al botteghino. E infatti John Wick ha guadagnato in tutto il mondo 86 milioni di dollari, John Wick 2 171 milioni e mezzo e John Wick 3 poco più di 327 milioni.

Come rammenterete, non si hanno grandi informazioni sulla trama di John Wick 4, se non che il personaggio principale avrà una sorta di crisi esistenziale, che si parlerà di fratellanza e speranza e che entreranno in scena nuovi personaggi. Ovviamente Keanu Reeves riprenderà il suo ruolo, e nel trailer che ha debuttato la Comic-Con abbiamo visto John Wick affrontare due nemici armato di nunchaku.

Il restante cast di John Wick 4 include Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown. Ian McShane interpreta ancora una volta Winston, il manager dell'Hotel Continental. L'uscita in sala è prevista per la primavera del 2023.