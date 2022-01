John Wick 4: "Tutto vero quel che si dice di Keanu Reeves", parola di Clancy Brown

News Cinema

Clancy Brown, indimenticabile capitano Hadley di Le ali della libertà, è nel cast di John Wick 4 e ha belle cose da dire su Keanu Reeves. Come tutti, d'altronde.

John Wick 4 sarà anche atteso per il mitico protagonista Keanu Reeves, ma per la maggior parte dei cinefili Clancy Brown non è meno storico: l'attore fu il minacciosissimo capitano Hadley in Le ali della libertà, un ruolo della vita che l'ha reso un caratterista mitico, fino alla sua recente partecipazione a Dexter: New Blood, passando pure per la performance capture nel videogioco Detroit: Become Human. Insomma, quando un veterano come Clancy Brown parla di John Wick 4 e Keanu Reeves bisogna ascoltarlo. Leggi anche John Wick 4: torna Laurence Fishburne, che svela un dettaglio sulla trama

John Wick 4, il ruolo di Clancy Brown nel sequel e la sua opinione su Keanu Reeves

John Wick 4 è stato di recente spostato al marzo 2023, quindi le parole rilasciate a Collider da Clancy Brown sono preziose anche per ingannare la lunga attesa. Nell'intervista Brown ha confermato l'alta opinione che altri colleghi avevano di Keanu Reeves, da qualche giorno sui nostri schermi con Matrix: Resurrections. Non che ce ne fosse bisogno, ma...

Sono stato sul set per l'ultima sera di riprese di Lance Reddick [interprete di Charon nella saga di John Wick, ndr] è stato bello, volevo davvero incontrare Lance. E volevo verificare tutto quello che si diceva di Keanu: è assolutamente vero e assolutamente giusto. Keanu per principio è venuto a celebrare Lance in quel momento, è stato proprio simpatico. È una brava persona quel sig. Reeves.