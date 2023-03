News Cinema

John Wick 4, il regista rivela: "Volevamo che Keanu Reeves fosse come Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia!"

Per l'allenamento di Keanu Reeves in John Wick 4, il regista Chad Stahelski ha svelato che la sua ispirazione principale è stata la performance di Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia. Vediamo insieme cosa ha raccontato.