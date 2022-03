John Landis e The Blues Brothers al Cinema Ritrovato di Bologna

News Cinema

Il cult movie con John Belushi e Dan Akroyd verrà proiettato in Piazza Maggiore il 3 luglio, nella serata di chiusura dell'edizione 2022 del festival, che si aprirà il 25 giugno. Ma sono molte le novità annunciate per la 36ma edizione del Cinema Ritrovato.

Dire The Blues Brothers è dire cult movie. Quello interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd (ma anche da straordinari musiciti come Ray Charles, Aretha Franklyn e Cab Calloway, sono per dirne alcuni) è un film amatissimo da generazioni e generazioni di cinefili; uno di quei film che paiono nati per essere visti e rivisti e, con ottica più contemporanea, per generare meme con cui intasare chat e pagine web.

Pensate a Jake che ha visto la luce. Al pane bianco tostato e ai polli fritti. Alla pinguina. Ai nazisti dell'Illinois. Chi è che non odia i nazisti dell'Illinois?

Alle cavallette, e allo sguardo di Belushi.

E però, per quante volte abbiate visto The Blues Brothers, non l'avete mai visto nel "cinema più bello del mondo", ovvero in Piazza Maggiore a Bologna, su quello schermo gigante da 235 metri quadri che viene allestito ogni anno in occasione del Cinema Ritrovato, il festival promosso dalla Cineteca di Bologna che permetta agli appassionati di rivedere al cinema, ovvero lì dove i film sono (o erano) pensati per essere visti, grandi capolavori della storia del cinema o perle nascoste riportate in superficie.

La 36esima edizione del Cinema Ritrovato si terrà a Bologna dal 25 giugno al 3 luglio, e proprio in quest'ultima data, nella serata conclusiva del festival, John Landis in persona (la cui presenza è resa possibile grazie alla collaborazione con International Filmmaking Academy) presenterà alla platea di Piazza Maggiore il suo The Blues Brothers.

“Il Cinema Ritrovato ritrova la sua consueta collocazione temporale: prevediamo che il formato della manifestazioni ritorni al suo assetto pre-pandemia, garantendo così alla nostra ineguagliabile compagine internazionale di cinefili un pieno accesso alle sale, al programma e alla condivisione dal vivo”, ricordano i direttori artistici del festival Mariann Lewinsky, Cecilia Cenciarelli, Gian Luca Farinelli e Ehsan Khoshbakht. “Negli ultimi anni abbiamo lottato senza sosta per fare in modo che il festival restasse un evento reale, fisico; per tenerlo in vita nella forma che tanto amiamo. La grande emozione manifestata da tutti coloro che hanno preso parte alle ultime due edizioni ci ha insegnato prima di tutto a non dare per scontata la gioia di guardare film insieme, fianco a fianco”.



Ma non è solo la presenza di Landis l'unica anicipazione di rilievo del Cinema Ritrovato 2022.

Sono stati infatti annunciati due cine-concerti, che si terranno in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale per festeggiare i centenari di due capolavori dell’epoca muta: Nosferatu di F. W. Murnau e Femmine folli di Erich von Stroheim.

Annunciati anche una sezione dedicata a Sophia Loren, della quale verranno scovati tesori nascosti, curiosità dimenticate, sfumature inattese, e un omaggio a Peter Lorre (“il più grande attore vivente”, ebbe modo di definirlo Charlie Chaplin negli anni Trenta), volto dalla filmografia sterminata, dal ruolo di protagonista nel capolavoro di Fritz Lang M – Il mostro di Düsseldorf alla fulminante apparizione in Casablanca passando per l’illusoria rincorsa al Falcone Maltese, sempre al fianco di Humphrey Bogart: “La sua vita, i suoi film, i suoi sogni irrealizzati e la sua presenza fisica rappresentano nel loro complesso una delle più fedeli rappresentazioni dell’uomo novecentesco”, racconta il curatore della rassegna Alexander Horwath. “Al posto del completo trionfo ci sono le luci e le ombre che attraversano l’Europa centrale tra modernismo e fascismo, dipendenza ed esilio, cultura del denaro e fama. Passato dal teatro d’improvvisazione viennese al declino dello studio system classico, Peter Lorre è uno specchio in cui si riflettono volti e maschere del suo secolo”.

E ancora a Bologna si potrà dare uno sguardo (e un ascolto) alle commedie musicali della tarda Repubblica di Weimar (1930-1932), prodotte nel breve periodo compreso tra l’avvento del sonoro e l’ascesa al potere del nazismo: “La selezione – nelle parole del curatore Lukas Foerster – raccoglie un’ampia varietà di stili comici e musicali e si concentra in particolare sul ricco contributo di registi, sceneggiatori, produttori, compositori e attori ebrei, che dopo il 1933 dovettero scontrarsi quasi tutti con il divieto di lavorare in Germania. Tanto che questo genere cinematografico può essere visto come il barlume di una storia alternativa del cinema, uno sguardo su un mondo perduto”.

Tra gli altri autori che il Cinema Ritrovato 2022 permetterà di riscoprire ci saranno poi anche l'argentino Hugo Fregonese, il giapponese Kenji Misumi, il tedesco (ma artisticamente attivo in Svezia) Peter Weiss.