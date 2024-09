Jehanne d'Arc: Baz Luhrmann al lavoro su un film dedicato a Giovanna d'Arco

News Cinema

Il prossimo film di Baz Luhrmann, intitolato Jehanne d'Arc, sarà un biopic su Giovanna d'Arco. Il regista australiano ha stretto un accordo con la Warner Bros. e fra poco comincerà la ricerca della sua protagonista.

Baz Luhrmann ha trovato nella Warner Bros. lo studio adatto, nonché un alleato, per portare ancora una volta al cinema una delle eroine più amate della storia della Francia. Parliamo naturalmente di Giovanna d'Arco, che nel 1429 guidò l'esercito francese nell'Assedio di Orléans, durante la Guerra dei Cento anni, assicurando al suo paese una vittoria.

Jehanne d'Arc: cosa sappiamo del film

Se ben ricordate, qualche mese fa Baz Luhrmann aveva rinunciato, per problemi legati ai diritti del libro, all'adattamento cinematografico di uno dei romanzi più belli di sempre: "Il maestro e Margherita" di Michail Bulgakov. Era tanto tempo che il regista australiano sognava di trasformare Woland, Margherita & Co. in personaggi cinematografici, e la nostra speranza è che un film, magari epico e fantasioso, sulla Pulzella D’Orleans potrebbe davvero essere per lui una gradevole benché impegnativa distrazione.

Non sappiamo praticamente nulla di questo nuovo film di Luhrmann, se non che il prossimo martedì inizierà il casting per il ruolo principale. Essendo impegnato nella parte creativa del progetto, il regista non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Presto avremo di certo degli aggiornamenti, che aspettiamo con trepidazione perché sarà interessante scoprire il modo in cui Baz addomesticherà un fatto storico alla sua visione.

Giovanna d'Arco al cinema

Giovanna d'Arco è una delle figure storiche più conosciute e amate. La sua storia è stata raccontata al cinema, al teatro, nei fumetti e perfino nei videogiochi. Se ci limitiamo al cinema, sono 16 fino a questo momento i film che parlano della sua vita, in particolare del processo in cui fu condannata al rogo e della battaglia di Orleans. Fin dagli albori della settima Arte, Giovanna ha ispirato i registi più importanti, a cominciare dal grandissimo Georges Méliès, che la rese protagonista di Jeanne d'Arc. E come dimenticare La passione di Giovanna d'Arco di Carl Theodor Dreyer? Difficile dimenticarsi di questo capolavoro del muto, ovviamente in bianco e nero, che si colloca a metà fra realismo ed espressionismo e insiste sui volti di Giovanna e dei suoi nemici. Anche Victor Fleming, Roberto Rossellini e Otto Preminger le hanno dedicato un film, e nel 1962 Robert Bresson l'ha celebrata ne Il Processo a Giovanna D’Arco. Negli anni '90 la Pulzella d’Orleans è diventata l'ossessione di Jacques Rivette, che ha voluto dedicarle un progetto biografico costituito da due film: Giovanna d'Arco - Parte I: Le battaglie e Giovanna d'Arco - Parte II: Le prigioni. L'attrice scelta per il ruolo principale era Sandrine Bonnaire. Per finire, l'eroina francese è stata al centro di un film di Luc Besson, che ha voluto che a interpretarla fosse Milla Jovovich, e a due film di Bruno Dumont.