Jeanne du Barry con Maïwenn e Johnny Depp aprirà il Festival di Cannes 2023

Diretto dalla stessa Maïwenn, la regista di Polisse e Mon Roi, il film sull'ultima favorita di Luigi XV di Francia sarà proiettato nella serata inaugurale della 76esima edizione del festival francese.

Dopo le conferme ufficiali della presenza in Selezione Ufficiale di film attesissimi come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il Festival di Cannes ha annunciato il film di apertura della sua 76esima edizione, che si terrà dal 16 al 27 maggio e che noi di Comingsoon.it seguiremo giorno dopo giorno come d'abitudine.

A inaugurare il Festival di Cannes 2023 sarà Jeanne du Barry, il film di Maïwenn che racconta la vita, l'ascesa e la caduta della celebre favorita di Re Luigi XV. La stessa Maïwenn interpreta il ruolo della protagonista, mentre nei panni del re c'è Johnny Depp. Il resto del cast comprende Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. Il film, come è consuetudine, debutterà in contemporanea anche nei cinema francesi.

Questa la sua trama ufficiale:

Jeanne Vaubernier, giovane operaia affamata di cultura e di piacere, sfrutta la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l'altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, ritrova attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente. Contro ogni correttezza e galateo, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte...

Jeanne du Barry è il sesto film da regista di Maïwenn, che a Cannes è stata in concorso nel 2011, vincendo il Premio della Giuria, per Polisse, per poi essere nuovamente in Selezione Ufficiale quattro anni dopo con Mon Roi, che è valso il premio come Migliore Attrice a Emmanuelle Bercot.

La Selezione Ufficiale completa del Festival di Cannes 2023 verrà annunciata il prossimo 13 aprile a Parigi.