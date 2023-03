Scorsese e DiCaprio a Cannes: Killers of the Flower Moon in anteprima mondiale e in concorso al Festival

News Cinema

Finalmente conosciamo il destino del tanto atteso Killers of the Flower Moon. Il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser avrà l'anteprima mondiale al Festival di Cannes e uscirà nei cinema in Italia il 19 ottobre 2023.

Il Festival di Cannes ha appena annunciato con un comunicato stampa che avrà l'onore di ospitare in anteprima mondiale il nuovo e lungamente atteso Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e scritto da Eric Roth. Il film sarà ufficialmente in concorso per la Palma d'Oro e avrà la proriezione di gala con regista e attori la sera di sabato 20 maggio al Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals.

Tratto dall'omonimo romanzo di David Grann e ispirato a fatti realmente accaduti, Killers of the Flower Moon è la sesta collaborazione tra il regista Martin Scorsese e la star Leonardo DiCaprio. Girato nel corso del 2021, ha una lunghissima gestazione per un costo di produzione vicino a 190 milioni di sonanti dollari, suddivisi tra il maggior produttore, ovvero gli Apple Studios, Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment e gli stessi Scorsese con Sikelia Productions e Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way Productions.

Killers of the Flower Moon: trama e uscita italiana del film con Leonardo DiCaprio

Ambientato nel 1920 in Oklahoma, Killers of the Flower Moon racconta la storia dell'assassinio di numerosi membri della Osage Nation. La zona all'epoca era ricca di petrolio e faceva gola a molti uomini in cerca di fortuna e ricchezza. La misteriosa serie di crimini brutali divenne nota come Il regno del terrore di Osage. Oltre a DiCaprio, interprete del personaggio di Ernest Burkhart, del cast fanno parte anche Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow e Brendan Fraser.

Il film uscirà nei cinema il prossimo autunno, precisamente il 19 ottobre con 01 Distribution.

Tutto il cast sarà presente alla Montée des Marches del Festival di Cannes.