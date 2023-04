Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà in prima mondiale a Cannes con un omaggio a Harrison Ford

News Cinema

Il nuovo capitolo della mitica saga di Indiana Jones, Il quadrante del destino, sarà presentato in anteprima mondiale il 18 maggio al Festival di Cannes 2023 con un omaggio a Harrison Ford.

Era nell'aria da qualche tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale. Il quinto capitolo di una saga a dir poco mitica, Indiana Jones e il Quadrante del Destino verrà presentato in anteprima mondiale, in selezione ufficiale, al prossimo Festival di Cannes. prima di uscire in Italia nelle sale il 28 giugno 2023. Non sarà il film d'apertura, ma verrà presentato il terzo giorno, la sera del 18 maggio 2023 nella prestigiosa cornice della Salle Lumiere del Palazzo del Cinema lungo la Croisette. Sarà occasione per bissare il trionfo di glamour vissuto lo scorso anno con il ritorno di un'altra saga di culto, Top Gun: Maverick.



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sarà la musica iconica di John Williams ad accompagnare sulla montée des marches il regista, James Mangold, ma soprattutto Harrison Ford, all'ultima incarnazione nei panni del legendario archeologo, a cui verrà anche tributato un omaggio speciale alla carriera, sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno con Tom Cruise. Insieme a Ford il resto del cast: Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen. Proprio quindici anni fa, nel 2008, venne presentato il precedente capitolo della saga, Indiana Jones e il teschio di cristallo, diretto da Steven Spielberg.

"Nel 1995, ho avuto l'onore di venire a Cannes per presentare il mio primo film, Dolly's Restaurant, alla Quinzaines des Réalisateurs", ha detto James Mangold. "Ventotto anni più tardi sono fiero di ritornare con un film leggermente più spettacolare. I miei leggendari partner ed io siamo davvero entusiasti all'idea di condividere con voi questa nuova avventura di Indiana Jones".

Il riferimento ai partner, ovviamente, è legato a Spielberg e Lucas, che non è dato sapere, ma sicuramente sperare, possano essere presenti anche loro sul tappeto rosso di una serata che si preannuncia davvero speciale.