Jean-Claude Van Damme torna in azione: il trailer di Kill 'em All 2

Alla soglia dei 64 anni, l'attore e atleta marziale belga non pare voler appendere i calci al chiodo. Ecco trailer e trama del suo nuovo film, Kill 'em All 2.

Jean-Claude Van Damme è stato una delle stelle più brillanti del firmamento di una delle stagioni più gloriose del cinema d'azione, quella che si è sviluppata negli Stati Uniti a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. Un artista marziale belga che è stato in grado di diventare un divo di Hollywood. E, come molti altri nomi provenienti da quel mondo e quel periodo, non sembra molto intenzionato a andare in pensione.

Alle soglie del suo 64esimo compleanno, che festeggerà il 18 ottobre, Van Damme (sempre più somigliante a un tardo Silvio Berlusconi) è protagonista di un nuovo film d'azione, Kill 'em All 2, ovviamente sequel del Kill 'em All del 2017.

In questo nuovo film, in cui Valeri Milev (autore di Wrong Turn 6 e di Bullets of Justice, un action con Danny Trejo) prende il posto del regista del primo film, Peter Malota, Van Damme torna nei panni del letale agente segreto Philip, che ora vive serenamente in Italia con Vanessa, la figlia con cui si è ricongiunto dopo tanto, troppo tempo. I guai iniziano quando viene rintracciato da Vlad, un terrorista russo-francese che vuole vendicare la morte del fratello avvenuta per mano di Philip, lo rintraccia e mette sulle sue tracce un vero e proprio esercito. Costretti alla fuga, padre e figlia dovranno unire le loro forze per salvare loro stessi e il villaggio che Philip aveva imparato a chiamare casa. Fino all'ultima pallottola.

Basato su un copione di James Agnew, il film vede Jacqueline Fernandez nei panni di Vanessa, e il ritorno nel cast di interpreti del primo film come Peter Stormare e Maria Conchita Alonso. L'ambientazione italiana non è un caso, visto che Kill 'am All 2, di cui trovate il trailer ufficiale qui di seguito, è prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi.