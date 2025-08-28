Jay Kelly, conferenza a Venezia senza George Clooney, ma ci sono Adam Sandler e Laura Dern: "Un film sull'identità"

News Cinema

Nonostante George Clooney fosse assente in conferenza stampa a causa di una sinusite, il film Jay Kelly a Venezia è stato ben spiegato dal regista Noah Baumbach e dagli altri interpreti: Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup ed Emily Mortimer, anche cosceneggiatrie.

Il regista Noah Baumbach ha portato a Venezia 2025 in concorso Jay Kelly, su Netflix a partire dal 5 dicembre, scritto insieme a Emily Mortimer, anche parte di un cast piuttosto corposo, capitanato da George Clooney protagonista: assente giustificato in conferenza stampa a causa di una sinusite, ma sempre sole intorno al quale ruota il resto del cast. Nel film George è infatti l'attore-star del titolo, in un momento di crisi esistenziale e professionale, accompagnato dal suo manager Ron (Adam Sandler) e dalla sua publicist Liz (Laura Dern), mentre Billy Crudup interpreta un collega di Jay che a differenza di lui non è riuscito a sfondare. Cosa ci hanno raccontato?



Jay Kelly, un film con George Clooney ma anche su George Clooney

Noah Baumbach non nasconde che Jay Kelly abbia richiesto a George Clooney una performance molto sincera: "Conosco George da anni, volevo trovare una cosa da fare con lui. Sin dall'inizio ci siamo detti: questo sarà George. Era molto importante che il pubblico guardando il film avesse un rapporto con l'attore che interpretava col personaggio, tutti conosciamo George, così come la gente incontrata nel film conosce Jay. È interessante, perché il personaggio scappa da se stesso, cerca di nascondersi. Ho chiesto a George di rivelare sempre più se stesso a mano a mano. E l'ha fatto."

Jay Kelly, il momento di gloria dei collaboratori

Un racconto come Jay Kelly è anche l'occasione per far risaltare il lavoro di chi dietro le quinte regge il mondo del cinema. Ed è il momento per riflettere su quanto in queste circostanze si creino vere e proprie famiglie alternative. Adam Sandler dice: "Una delle mie battute preferite del film è: tu sei Jay Kelly ma pure io sono Jay Kelly! Significa tanto. Dà a Jay il suo cuore così come fanno quelli che lavorano per me, sentono la stessa cosa per la mia carriera. [...] Ci sono stati momenti in cui ripenso alle cose fatte in passato, ho i ricordi dei bei tempi. Quando penso alle cose più vecchie, penso a cosa successe, alle persone che incontrai, a chi mi sono affezionato. Quello ti manca".

Laura Dern, figlia di Bruce Dern e Diane Ladd, conosce questo mondo sin da bambina: "Cresciuta come attrice, in una famiglia che recitava, avevo intorno persone drasticamente oneste, sui difetti, sull'immagine di se stessi. Un livello di onestà che attribuisco alla volontà di coltivare quest'arte. È bellissimo interpretare il ruolo di una persona come quelle che mi hanno cresciuta nella vita professionale. Ho iniziato a undici anni, la mia pubblicista mi ha guidato verso il rispetto di me stessa, mi ha spiegato come proteggermi e gestire i fidanzati, praticamente è stata un'altra mamma."

Jay Kelly, attori e attrici, tra vita e finzione

Nel momento in cui decidi di scrivere e realizzare un film che parla di un attore, di cosa finisci per parlare? Baumbach non ha dubbi: "Se fai un film sulla mala, fai sempre un film sulla famiglia. Se fai un film sullo spazio, fai sempre un film sulla religione. E se fai un film su un attore, parli di identità e performance. Come dice il suo insegnante di recitazione nel film: se diventi famoso perché reciti, reciterai due volte. Ci interessava molto la ricerca dell'identità personale. [...] Quest'uomo è tutti noi, non devi essere una star del cinema per essere l'eroe della tua storia. [...] Chi recita si cerca sempre in un personaggio, ma abbiamo pensato che tutti facciamo la stessa cosa nella vita, cerchiamo di capire quale persona presentiamo agli altri: siamo davvero questo o siamo qualcun altro? Questo ovviamente cambia via via, nella vita così come nella carriera di un attore. Tutti siamo impegnati in performance: facciamo i genitori, gli amici, i colleghi, diventiamo persone diverse in situazioni diverse."

Billy Crudup è consapevole del fatto che essere attori oggi significa essere esposti molto di più, nei social sempre accesi, ma non se ne fa un problema: "Se ho qualcosa di politico da dire, di solito cerco di esplorarlo nel mio lavoro. Quindi non ho trovato chissà quale complicato modo di barcamenarmi nel mondo attuale, non è che devi commentare tutto solo perché sei un attore. Mi pare che un recente sondaggio dicesse che l'88% dell'elettorato americano non è interessato alle opinioni delle celebrità, il che onestamente mi suona fantastico, perché secondo me il 99% delle persone non sa chi io sia, per cui posso dire quel che cavolo mi pare. Ma non ho ancora trovato nulla di interessante da dire, per cui..."

Chiude perfettamente la conferenza il buon Adam Sandler, quando viene posta la domanda su una battuta che immaginerebbero come chiusa ideale della loro esistenza. "Io ce l'ho: 'Ma che diavolo è successo?' "