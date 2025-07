Jason Momoa parla di suo figlio che reciterà in Dune 3: "Ha fatto tutto da solo e sono felice per lui"

News Cinema

Jason Momoa è contento che suo figlio Nakoa Wolf sia entrato nel cast di Dune 3, ma vuole che si sappia che non lo ha in alcun modo raccomandato. Il ragazzo non è stato aiutato da nessuno ed è semplicemente piaciuto al regista.

Jason Momoa ci tiene a dire, a chiunque gli chieda lumi in proposito, che se suo figlio Nakoa-Wolf è entrato a far parte del cast di Dune - Parte 3, il merito è solo del ragazzo. Nel nuovo capitolo della saga tratta dalla monumentale opera fantascientifica di Frank Herbert, Momoa padre sarà Duncan Idaho, maestro di spada e mentore di Paul Atreides (Timothée Chalamet). Il personaggio è già apparso nel primo Dune ma non in Dune - Parte 2, e questo perché, quasi alla fine del film numero 1, si sacrificava per permettere a Paul e a sua madre Jessica di fuggire dai Sardaukar, i temibili soldati imperiali. Nei libri di Herbert, Duncan Idaho tornava in forma di clone, cosa che non sappiamo se accadrà anche in Dune 3. Quanto a Nakoa, nell'adattamento di "Messia di Dune" sarà Leto II, uno dei gemelli figli di Paul Atreides e di Chani Kynes. L'altro, o meglio l'altra, Ghanima, avrà il volto di Ida Brook.

Jason Momoa non ha raccomandato suo figlio

Jason Momoa ha parlato di Dune - Parte tre e di suo figlio durante l'anteprima di della miniserie Chief of War, dicendo prima di tutto che l'esperienza sul set del film di Denis Villeneuve sarà per il ragazzo "un brusco risveglio":

È la prima volta che fa parte della forza lavoro. Andrà bene. Ci è riuscito da solo. Non voglio aiutarlo, ha fatto tutto da solo e sono felice per lui (…) Vuoi che i tuoi figli siano migliori di te e nel suo caso credo che sia così. Alla sua età io non riuscivo a fare quello che fa lui. Non sarei mai riuscito a stare nella stessa stanza di Denis Villeneuve mantenendo la calma. A 19 anni io recitavo in Baywatch, a 16 lui lavora con Denis Villeneuve ed è tranquillo (…) Lo abbiamo cresciuto molto bene, è stato amato e ha imparato ad avere fiducia in sé stesso, perché la verità è che crede davvero in sé stesso.

Dune 3 è entrato in produzione nel mese di aprile e uscirà in Italia il 17 dicembre del 2026.