Jared Leto non sarà più il Joker, è abbastanza ufficiale

Jared Leto sarà ancora il Joker nell'ambito del DC Extended Universe della Warner Bros? Altamente improbabile: l'attore, che peraltro si è fatto sentire quando Joaquin Phoenix è stato coinvolto nel Joker di Todd Phillips in uscita a ottobre, semplicemente non è previsto nei film in lavorazione. Scarse le probabilità che sia coinvolto più avanti, se persino il futuro The Suicide Squad, reboot firmato da James Gunn, non prevede nè lui nè Harley Quinn / Margot Robbie (solo Will Smith e Jai Courtney).

L'idea di uno spin-off dedicato al suo Joker è stata ovviamente cannata per fare posto all'exploit di Phoenix, e allo stesso tempo anche la sceneggiatura di Glenn Ficarra e John Requa per un'atipica "romantic comedy" tra il Joker e Harley Quinn sarebbe uscita dai piani di lavorazione della Warner, secondo Forbes.

In definitiva, Leto si unisce agli "allontanati", che comprendono già Ben Affleck alias Batman (non sarà lui a interpretarlo nel The Batman di Matt Reeves) e Zack Snyder, inizialmente responsabile del DC Extended Universe.

Margot Robbie alias Harley Quinn è salva con il suo Birds of Prey, mentre Gal Gadot sta per tornare con Wonder Woman 1984 e Jason Momoa è blindato per Aquaman dopo il successo record del suo assolo.

E' in corso un riassestamento, che non sembra seguire una logica creativa, ma solo quella del botteghino e/o dell'apprezzamento dei fan.



