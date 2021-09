James McAvoy recita senza copione e all'oscuro della trama nel thriller My Son: il trailer del film

News Cinema

È un esperimento molto interessante quello del film My Son che lascia (quasi) totale libertà d'azione al suo protagonista James McAvoy.

Potreste essere a conoscenza del film francese intitolato Mio figlio (in originale Mon Garçon) del 2017, diretto da Christian Carion e interpretato da Guillame Canet e Mélanie Laurent. Si tratta di un thriller disponibile alla visione su Amazon Prime Video (solo in lingua italiana) che racconta di un padre alla disperata ricerca del figlio scomparso. La particolarità del film è quella di lasciare che l'attore protagonista reciti senza copione, improvvisando sulla base di quanto accade intorno a lui con gli altri attori che invece seguono lo script. Proprio per la natura istantanea delle le riprese che dovevano catturare la spontainetà di Canet, il film è stato girato in soli sei giorni.

Il regista Christian Carion ha ora ripetuto l'esperimento andando in Scozia e lavorando con James McAvoy nel ruolo del padre del bambino scomparso. Anche in questo caso, l'attore non ha ricevuto il copione e conosceva soltanto l'incipit ma non lo sviluppo né la conclusione. La trama resa nota era la seguente: un uomo riceve una telefonata dalla ex-moglie che lo infoma della scomparsa del loro figlio di 7 anni da un campeggio nei boschi. La costruzione del trauma vissuto dal suo personaggio è avvenuta scena per scena insieme agli altri attori, tra cui Claire Foy, che avevano precisi dialoghi da seguire e dovevano supportare l'improvvisazione di McAvoy.

Qui sotto il trailer originale di My Son.