James Cameron abbraccia l'AI nel consiglio di amministrazione di Stability AI: "Inimmaginabili mezzi per raccontare storie"

Stability AI, l'azienda dietro Stable Diffusion, ha annunciato che James Cameron è entrato nel suo consiglio di amministrazione. Nell'annuncio il regista di Terminator e Avatar motiva la sua decisione: da sempre attento alle nuove tecnologie, non può voltare le spalle all'Intelligenza Artificiale.

Terminata l'ondata di proteste contro l'IA, con conseguenti regolamentazioni a Hollywood riguardanti attori e attrici, il settore comincia ad annunciare partnership stabili che porteranno l'Intelligenza Artificiale nel cinema americano: dopo l'annuncio recente della Lionsgate, adesso è James Cameron a entrare nel consiglio di amministrazione della Stability AI, l'azienda dietro al famoso generatore di immagini Stable Diffusion. Nel comunicato ufficiale, il regista di Terminator 2, Titanic e Avatar ha motivato la sua scelta con la sua naturale vocazione, da sempre: guardare al futuro tecnico della settima arte. Leggi anche La Lionsgate accoglie l'IA ufficialmente nelle sue produzioni, tramite un accordo con la startup Runway

James Cameron e l'IA: "La convergenza della CGI e dell'IA è una nuova ondata"

E quando James Cameron usa una metafora acquatica e oceanica, dovremmo tutti fare attenzione. Reduce da Avatar: La via dell'acqua, che è riuscito a bissare il successo del suo predecessore come se tredici anni non fossero passati, Cameron continua a muoversi in un mondo proprio, sempre proiettato alla sperimentazione tecnica nel cinema. Lo fece con il morphing di Terminator 2, con la grandeur di Titanic, con la performance capture e il 3D di Avatar. James non si ferma, e vuole essere presente per verificare che generatori di immagini e filmati come Stable Diffusion diventino un mezzo potente a disposizione dei creativi. Cameron è entrato quindi nel consiglio di amministrazione di Stability AI, il cui CEO è Prem Akkaraju, ex-Weta, studio di effetti visivi con cui James collabora da anni. Queste le parole ufficiali del regista:

Ho passato la mia carriera a esplorare le tecnologie emergenti che spingessero più in là i confini di ciò che è possibile, tutto per raccontare storie incredibili. Condussi la carica della CGI quasi tre decenni fa, e da allora sono stato all'avanguardia. Adesso l'intersezione dell'IA generativa con le immagini in CGI è la prossima ondata. La convergenza di questi due motori creativi completamente diversi sbloccherà per chi crea dei nuovi modi di raccontare storie, in maniere che non avremmo mai immaginato. Stability AI è decisa a condurre questa trasformazione. Sono felicissimo di collaborare con Sean [Parker], Prem e il team di Stability AI, mentre modellano il futuro di tutti i media visivi.