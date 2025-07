Invisibili: Sara Ciocca in una clip in anteprima esclusiva del film di Ambra Principato, al cinema dal 17 luglio

News Cinema

Sara Ciocca è protagonista, insieme a Justin Alexander Korovkin, di Invisibili, secondo film di Ambra Principato che arriva in sala, distribuito da Fandango, il 17 luglio. Ecco una clip in anteprima esclusiva che ci porta ad una festa di scuola.

Arriverà nelle nostre sale il 17 luglio un film adatto a ogni tipo di pubblico: ai ragazzi, che forse si riconosceranno nei due personaggi principali, e agli adulti, specialmente i genitori, che magari troveranno un modo per comunicare più facilmente con i figli che stanno attraversando uno dei momenti più complessi della vita: il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Invisibili è infatti un romanzo di formazione e una storia di amicizia, nonché un invito a sfruttare il tempo che abbiamo in questo nostro mondo per superare gli ostacoli e vivere serenamente, senza cose non dette e questioni irrisolte e quindi senza il pericolo di implodere.

Diretto da Ambra Principato e distribuito da Fandango, Invisibili ha due protagonisti d’eccezione: Justin Alexander Korovkin e Sara Ciocca. Il film è prodotto da RedVelvet, Kavac Film e Rai Cinema, e oggi vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva, che ci suggerisce che potremmo essere negli anni '80. Fra poco vi spiegheremo il perché.

Invisibili: la trama, il trailer e i temi del film

Invisibili racconta la storia di Elise, una ragazza per cui l'invisibilità è una prigionia, e Tommy, un ragazzo che invece vorrebbe sparire per evitare il dolore. Alla prima la vita dà una seconda possibilità per ricostruire il rapporto con il padre, mentre il secondo non va d'accordo con la madre e non riesce ad accettare di essere più sensibile della maggior parte dei ragazzi della sua età. La diversità fra i due sarà il punto di partenza di un'amicizia che trasformerà entrambi in persone più sicure di sé e soprattutto coraggiose.



Invisibili: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Invisibili affronta dei temi importanti. Non si parla solo di rapporto fra genitori e figli ma anche di bullismo, perché sia Elise che Tommy vengono crudelmente derisi dai compagni di scuola, e se Elise è vittima di violenze psicologiche, Tommy viene addirittura picchiato. Concentrandosi sulla maniera in cui i due protagonisti vengono trattati dagli altri ragazzi e dalle altre ragazze, Ambra Principato si unisce a quelle voci che cercano di sensibilizzare il pubblico mostrando i possibili effetti di una cattiva educazione. La regista ci insegna anche che abbiamo solo questa vita per cercare di essere felici, e nelle note di produzione scrive: "Il tempo a disposizione su questa terra è tutto ciò che abbiamo, ma non è semplice rendersene conto."

Invisibili: i protagonisti Sara Ciocca e Justin Alexander Korovkin

Chi frequenta abitualmente le sale cinematografiche, conosce molto bene Justin Alexander Korovkin e Sara Ciocca. Il primo lo abbiamo ammirato nell'horror The Nest (Il nido) (2019) di Roberto De Feo, nel quale si ritagliava il ruolo del protagonista. In realtà il debutto come attore risale al 2017, quando è uscito The Book of Vision, diretto da Carlo S. Hintermann e prodotto Terrence Malik. Sempre nel 2019 i fratelli D'Innocenzo hanno chiamato Justin a recitare in Favolacce, per cui l'attore ha vinto il Premio Ennio Fantastichini. Sono poi arrivati A Classic Horror Story, la serie spaghetti western That Dirty Black Bag, Hai mai avuto paura? (della stessa Ambra Principato) e Nonostante di Valerio Mastandrea.

Sara Ciocca ha una filmografia ben più nutrita di quella di Justin Alexander Korovkin. Il suo debutto è nella serie Il miracolo, ideata da Niccolò Ammaniti, poi arrivano Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani, La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek e America Latina dei fratelli D'Innocenzo. Ci piace ricordarla anche in due film che abbiamo amato moltissimo: Mimì - Il Principe delle Tenebre e Nina dei lupi, Di recente abbiamo ammirato Sara Ciocca - che ama scrivere, è doppiatrice e ha fatto anche teatro - nella serie Blanca e nel fortunato film ispirato a una storia vera Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Invisibili: la clip in anteprima esclusiva