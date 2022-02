That Dirty Black Bag: Il trailer ufficiale della serie western con Dominic Cooper e Douglas Booth

News Serie TV

Il drama di 8 episodi, un omaggio al genere classico dello Spaghetti Western, nasce dall'immaginazione del regista italiano Mauro Aragoni.

That Dirty Black Bag, l'attesa serie western che racconta il lato oscuro del Far West coinvolgendo gli attori Dominic Cooper (Preacher) e Douglas Booth (The Dirt), si è mostrata con il trailer ufficiale in occasione del TCA press tour invernale, prima del debutto negli Stati Uniti il 10 marzo.

That Dirty Black Bag: La trama e il resto del cast

Lunga 8 episodi girati tra Italia, Spagna e Marocco, That Dirty Black Bag ruota attorno agli otto giorni cruciali dello scontro tra Arthur McCoy (Cooper), uno sceriffo dal passato difficile, e Red Bill (Booth), un solitario cacciatore di taglie noto per decapitare le sue vittime infilandone le teste in una "sporca sacca nera" perché, come ama affermare: "Le teste pesano meno dei corpi". Un omaggio al genere classico dello Spaghetti Western, di cui cattura l'ironia ma allo stesso tempo rivoluziona gli stilemi narrativi in maniera moderna e accattivante, la serie racconta di cacciatori di taglie e banditi, di vendette sanguinose e anime solitarie mosse da grandi passioni come la fede, l'amore e la rivalsa. Un universo il suo in cui non ci sono eroi; nessuno è invincibile e ogni predatore può diventare preda.

Il resto del cast include Niv Sultan (Teheran), Guido Caprino (Il miracolo), Christian Cooke (Magic City), Travis Fimmel (Vikings) e Aidan Gillen (Il Trono di Spade), oltre a Paterson Joseph (The Leftovers), Rose Williams (Sanditon), Anna Chancellor (Pennyworth), Zoe Boyle (Downton Abbey), Eugene Brave Rock (Wonder Woman 1984) e Ivan Shaw (Insecure). La serie nasce dall'immaginazione del giovane regista italiano Mauro Aragoni (Nuraghes S'arena), che l'ha scritta insieme a Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini. Con lui, Brian O'Malley (The Lodgers: Non infrangere le regole) alla regia e PJ Dillon (Il Trono di Spade) alla fotografia.