Inside Out 2 diventa il più alto incasso italiano per un film Disney / Pixar

Mentre nel mondo Inside Out 2 ha superato il miliardo di dollari, battendo Frozen II nella velocità con cui l'ha raggiunto nella categoria animazione, da noi segna un record... spaziale: è il film di animazione Disney / Pixar col più alto incasso italiano della storia (inflazione permettendo).

Dopo l'ultimo boxoffice del weekend, italiano e mondiale, Inside Out 2 continua a battere record e sappiamo che rischiamo di suonare come un disco rotto, ma i numeri Cinetel non mentono: con un primo posto da 6.680.300 euro, per un totale nostrano di 29.832.000, siamo davanti al più alto incasso italiano mai registrato per un film Disney / Pixar. Ma c'è un dettaglio curioso.



Inside Out 2 batte Inside Out 1 come miglior incasso Disney / Pixar

Era proprio il precedente Inside Out del 2015 a detenere il primato, perché registrò 25.343.003 euro per 4.062.523 presenze, mentre Inside Out 2 ha toccato la cifra suddetta, di 4 milioni e mezzo più alta, con 4.031.655 presenze, quindi circa 30.000 in meno. Certamente conta un prezzo del biglietto in nove anni in media aumentato, però non escluderemmo nemmeno che il pubblico minorenne che allora pagò il ridotto, passato alla maggiore età, stia crescendo con Riley... interpretazione troppo romantica?

Siamo andati a recuperare gli annuari fino al 2005 e, allargando lo sguardo all'animazione Disney in generale, nonostante la sua fama nemmeno Frozen II - Il segreto di Arendelle nel 2019-2020, con i suoi 19.000.000 euro, è riuscito a far tanto. Rimane l'ambiguità del remake del Re Leone del 2019, ancora lontano con 37.506.100 euro, ma non tutti lo classificano come il film animato che in effetti è... e la sua vetta potrebbe avere i giorni contati.

Nel resto del mondo Inside Out 2 ha battuto Frozen II come il film di animazione che ha raggiunto più rapidamente il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, precisamente 1.015.000.000 dollari da fonte Boxofficemojo: ha impiegato solo 19 giorni (negli USA e in altri mercati è uscito una settimana prima che in Italia), contro i 25 impiegati da Anna ed Elsa. Dire che ormai i 200 milioni di budget di Inside Out 2 (fonte Variety) sono stati ben spesi è un eufemismo.

Oltre Inside Out 2, il resto del botteghino italiano del weekend

Messi da parte per un attimo però i doverosi entusiasmi, bisogna riflettere anche sul resto del botteghino italiano del weekend, dove il secondo posto è occupato dall'esordio di A Quiet Place - Giorno 1 con 411.700 euro, una distanza davvero siderale dal primo posto: si ha la sensazione di un mercato cinematografico che dipende sempre più dai fenomeni singoli e meno dall'abitudine generalizzata alla sala. Lo spin-off / prequel della saga sci-fi e horror, con l'interpretazione di Lupita Nyong'o, Joseph Quinn e Djimon Hounsou, è comunque partito meglio dei precedenti al boxoffice americano e ha raggiunto nel mondo già i 98.500.000 dollari, a fronte di un budget sui 67 milioni.

Slittano dalla seconda alla terza posizione gli incorreggibili poliziotti di Will Smith e Martin Lawrence in Bad Boys: Ride or Die: il quarto capitolo della saga ha raggiunto in Italia il totale di 1.962.700 euro (190.300 nel fine settimana), nel mondo siamo a quota 332.000.000 dollari, per un costo di lavorazione sui 100 milioni (fonte Collider). C'è sempre vita in questa saga!

Entra al quarto posto la commedia Hit Man - Killer per caso di Richard Linklater con Colin Powell professore / killer dalle mille risorse: il debutto è sui 160.000 euro.

Casca invece dalla terza alla quinta posizone la storia di una gang di motociclisti raccontata in The Bikeriders da Jeff Nichols, con Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. Rastrella altri 70.000 euro, tocca in Italia i 475.200 e nel mondo i 23.690.000 dollari (il film è costato tra i 30 e i 40 milioni, fonte Deadline).



