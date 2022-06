Indiana Jones 5, la reazione di Antonio Banderas alla visione di Harrison Ford nei panni di Indy

News Cinema

Antonio Banderas è nel cast di Indiana Jones 5 e ha raccontato la sensazione provata quando il collega Harrison Ford è diventato Indy davanti ai suoi occhi sul set...

Indiana Jones 5 sarà nelle sale il 30 giugno del 2023, ma come sappiamo le riprese del film di James Mangold con Harrison Ford sono terminate da tempo (siamo attualmente al montaggio). Avete avuto una reazione emozionata alla visione della prima foto di Harrison ancora nei panni del dr. Jones, qualche settimana fa? La vostra reazione non è dissimile da quella di alcuni colleghi. Antonio Banderas, che è nel cast nei panni (sembra) di un lupo di mare amico del nostro eroe, ha raccontato a ETOnline cosa ha provato sul set... Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Antonio Banderas, la reazione sul set di Indiana Jones 5: "Assurdo"

Antonio Banderas è nel cast del prossimo Indiana Jones 5, pare nel ruolo di un lupo di mare che aiuterà il dr. Jones in qualche ricerca. Intervistato da ETOnline, Banderas ha raccontato che effetto gli abbia fatto trovarsi sul set con un collega, Harrison Ford, che davanti a lui si è trasformato di nuovo in un personaggio iconico del cinema contemporaneo...

Il primo giorno delle riprese vado presto al trucco e qualcuno bussa alla porta. Mi giro e quello mi fa solo: "Ehi." Era Indiana Jones, con frusta, cappello, tutto l'armamentario. Mi son detto: "Mamma mia, che sensazione assurda". Vidi Indiana Jones per la prima volta a Madrid nei primi anni Ottanta. Mi ricordo pure il nome del cinema. Pensai: "Mio Dio, questo è il futuro del cinema, del cinema d'avventura". E lo è stato davvero per tanti anni. Per quarant'anni. Ora sta cambiando tutto, il paradigma del cinema sta cambiando.

Le affettuose parole di Antonio Banderas ci fanno immaginare un Indiana Jones 5 dal taglio un po' retrò, quasi a mo' di sipario per Indy e per un modo di intendere il blockbuster in effetti ormai vintage, una serialità all'antica che forse per sopravvivere dovrebbe aprirsi alla logica degli "universe" contemporanei. Aprendosi magari a spin-off dedicati ad altri personaggi? Staremo a vedere.