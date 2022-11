Indiana Jones 5, Antonio Banderas spiega il suo personaggio

News Cinema

Antonio Banderas, imminente sui nostri schermi con la sua voce in Il gatto con gli stivali 2, ha spiegato in poche parole quale sia il suo personaggio in Indiana Jones 5.

In anteprima sabato 3 e domenica 4 dicembre, in uscita al cinema il 7, Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio sta spingendo Antonio Banderas (che doppia il felino anche in italiano!) ai soliti giri promozionali: in questo contesto, Collider gli ha domandato se potesse dire qualcosa del personaggio che interpreta in Indiana Jones 5, in arrivo nel giugno 2023. L'avevamo pur visto dividere il set con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in alcuni scatti rubati dell'anno scorso. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Antonio Banderas sul ruolo in Indiana Jones 5: "Harrison è un gentleman"

Mentre promuove la "sua" saga, con l'imminente uscita di Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, il sorridente Antonio Banderas ha spiegato a Collider cosa aspettarsi dalla sua partecipazione a Indiana Jones 5: il film comprende, oltre a veterani come Harrison Ford e John Rhys-Davies, anche nuovi acquisti come Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Thomas Kretschmann. Quella di Banderas è in realtà una piccola apparizione, che ha avuto però per lui un grande valore.

Il mio personaggio è una cosina, è quasi un cammeo. [...] È solo un amico di Indiana, che lo cerca perché ha bisogno di qualcosa da questo vecchio amico. Nel film c'è pochissimo, ma sono molto felice di far parte di una saga importante nella storia del cinema, ovviamente. [...] Per me solo il fatto di metter piede sul set era importante. E devo dirvelo: sono stato benissimo con Harrison. È un gentiluomo dentro e fuori dal set. Ho condiviso qualche cena con lui e un po' di tempo, un gentleman.