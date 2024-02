In ricordo di François Truffaut: i migliori film in streaming dell'indimenticato autore francese

News Cinema

Deceduto nel 1984, Truffaut nasceva a Parigi il 6 febbraio 1932. Ricordiamone l'arte personale e rivoluzionaria attraverso cinque film in streaming.

Il 6 febbraio 1932 nasceva a Parigi il genio rivoluzionario di François Truffaut. Con il suo stile di messa in scena fatto di un approccio diretto e spontaneo alla materia filmata, filtrato attraverso un amore senza confini per il cinema - anche di genere - l’autore francese ha contribuito in maniera fondamentale a cambiare le regole estetiche e contenutistiche della Settima Arte. Protagonista fondamentale della stagione della Nouvelle Vague, Truffaut ha realizzato fin dalla fine degli anni ‘50 una serie di capolavori incredibilmente capaci di indagare l’anima e la psiche umane come nessun altro. Scomparso il 21 ottobre 1954 a soli 52 anni, François Truffaut è considerato con pieno diritto uno degli autori fondamentali della storia del cinema mondiale. Questi i suoi cinque film in streaming con cui vogliamo renderli il nostro sempre affettuoso e dovuto omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da François Truffaut

I 400 colpi

Jules e Jim

La sposa in nero

L’ultimo metrò

La signora della porta accanto

I 400 colpi (1959)

Insieme a Quarto potere di Orson Welles, l’esordio al cinema più rivoluzionario e folgorante della storia del cinema. L’immediatezza della messa in scena, il calore e la spontaneità di quello che succede davanti alla macchina da presa fanno de I 400 colpi un film di rottura, un carpire la realtà del giovanissimo Antoine Doinel con una sensibilità totalmente personale. Nella modalità delle riprese, nella verità dell’interpretazione di Jean-Pierre Léaud, nella stilizzazione del montaggio, un lungometraggio che ancora oggi testimonia la volontà fortissima e cristallina di costruire il proprio linguaggio, che viene dal cuore e parla alla mente dello spettatore. Miglior regia a Cannes e nomination all’Oscar per la sceneggiatura. Un miracolo di cinema. Disponibile su Amazon Prime Video.

Jules e Jim (1962)

Altro capolavoro di sontuosa libertà artistica, la descrizione vibrante di un rapporto amoroso composto da tre personaggi emblematici. Jeanne Moreau, Oskar Werner ed Henri Serre sono i leggendari protagonisti di Jules e Jim, film composto da una serie di ritratti urbani di bellezza unica. Lo spirito iconoclasta di tre figure in chiaroscuro che attraversano i tempi, la geografia europea, la sua Storia e le varie influenze culturali. La colonna sonora di Georges Delerue incornicia una visione anticonformista come nessuna era mai stata realizzata in precedenza. Libero e felice. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La sposa in nero (1967)

Truffaut aveva già flirtato con noir grazie a Tirate sul pianista. Nel caso de La sposa in nero ci troviamo di fronte però a una rivisitazione del genere che si fonde completamente e magnificamente con le influenze del cinema francese del periodo, quello costruito dallo stesso autore insieme a Godard e tutti gli altri. La sposa in nero viene condotto nel suo sviluppo da una Jeanne Moreau in grandissima forma, donna in cerca di vendetta che esplicita tutto il proprio dolore e la fragilità un personaggio indimenticabile. Noir d’autore di enorme impatto, uno dei film maggiormente complessi e stratificati dell’intera filmografia di Truffaut. Decisamente uno dei suoi più affascinanti. Disponibile su Amazon Prime Video.

L’ultimo metrò (1980)

Affresco storico che racconta della resistenza francese all’occupazione nazista con uno sguardo filtrato attraverso la lente della compsizione artistica. L’ultimo metrò diventa immediatamente un classico di quel periodo di cinema internazionale, una costruzione visiva ma soprattutto emotiva di potenza imprescindibile. Protagonisti assoluti ed amatissimi del melodramma Gerard Depardieu e Catherine Deneuve, mostri sacri del cinema transalpino diventati tali anche grazie a quest’opera che riflette sul rapporto tra vita, arte e senso civico come poche altre hanno saputo fare. Con un finale enigmatico e struggente. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero, una delle tante candidature nella carriera di Truffaut. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La signora della porta accanto (1981)

Una storia d’amore impossibile e comunissimo nella sua tragicità. Sentimenti potenti e sussurrati - quando non urlati - tra le mura di appartamenti, per le strade di una città che avvolge. La signora della porta accanto diventa da subito uno dei grandi melodrammi dei nostri tempi, una storia che racconta come i sentimenti possano portare alla perdizione anche le persone più comuni. Ancora Depardieu e una Fanny Ardant mai più così amorevole e dolorosa sono protagonisti di un lungometraggio magnificamente orchestrato, una tragedia familiare e sentimentale indimenticabile. Ultimo capolavoro di un cineasta viscerale ed elegante. Eterno. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.