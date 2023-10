In ricordo di Angela Lansbury: ecco per voi alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

A un anno dalla scomparsa vogliamo rendere omaggio alla meravigliosa "Signora in Giallo" con cinque film in streaming.

A un anno dalla scomparsa della leggendaria Angela Lansbury vogliamo ricordare la carriera cinematografica dell'indimenticabile “Signora in Giallo” attraverso cinque dei suoi prestigiosi film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Angela Lansbury

Il ritratto di Dorian Gray

Va’ e uccidi

Pomi d’ottone e manici di scopa

Assassinio sul Nilo

Il ritorno di Mary Poppins

Il ritratto di Dorian Gray (1945)

L’adattamento del capolavoro letterario scritto da Oscar Wilde vede la Lansbury magnifica e briosa protagonista. Il ritratto di Dorian Gray diventa immediatamente un classico della cinematografia britannica del periodo, capace di coniugare con forza tensione narrativa e imponenza della messa in scena. Nel cast anche il grande caratterista George Sanders. Disponibile su Amazon Prime Video.

Va’ e uccidi (1962)

Strepitoso ruolo di sopraffina ambiguità per la Lansbury, senza alcun dubbio la marcia in più del clamoroso thriller fantapolitico diretto da John Frankenheimer. Va’ e uccidi scuote la coscienza del pubblico dell’epoca e ne turna le convinzioni. In piena Guerra Fredda, un film che ottiene un enorme successo di critica e pubblico. Uno dei titoli maggiormente sconvolgenti del decennio, che ved enel cast anche un tagliente Frank Sinatra. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

Una delle produzioni della Disney più amate di quel periodo, impreziosita dalla prova soave ed elegante della Lansbury. Pomi d’ottone e manici di scopa diventa immediatamente un classico dell’animazione che mescola cartoni animati e attori reali. Numeri musicali dolcissimi e altre scene di divertimento assicurato. Un film per famiglie che riesce ad allietare spettatori di qualsiasi età. Indimenticabile. Disponibile su Disney +.

Assassinio sul Nilo (1978)

La Lansbury non poteva non confrontarsi col mito di Agatha Christie in questa trasposizione cinematografica che vede protagonista il due volte premio Oscar Peter Ustinov e un cast clamoroso che comprende addirittura l’eterna Bette Davis. Assassinio sul Nilo viene diretto da John Gulelrmin con mano felice e visione precisa. Un classico della detection che sfrutta perfettamente l'ambientazione prestigiosa. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Il Ritorno di Mary Poppins: Il Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Chiudiamo infine con l’ultima, breve ma commovente apparizione della Lansbury sul grande schermo nel sequel che Rob Marshall affida a una Emily Blunt perfetta. Il ritorno di Mary Poppins possiede grandissimi numeri musicali, scenografie e costumi di sicuro impatto e un senso dello spettacolo avvolgente. In un cast davvero ispirato troviamo anche Meryl Streep e Colin Firth in brevi ruoli e un Ben Whishaw come sempre impagabile. Film davvero riuscito. Disponibile su Amazon Prime Video, Disney +.