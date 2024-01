In attesa di Perfect Days, cinque film in streaming diretti da Wim Wenders

News Cinema

Il nuovo, bellissimo film del grande autore tedesco arriva finalmente nelle sale italiane. Ecco altri titoli in streaming di Wenders che meritano di essere visti.

Con l’arrivo nelle sale italiane di Perfect Days ritroviamo finalmente un Wim Wenders tornato al livello artistico che gli compete dopo alcuni anni di appannamento, almeno per quanto riguarda i film di finzione. Vogliamo quindi celebrare la carriera dell’autore tedesco - fondamentale a partire dagli anni ‘70 per l’esplosione di un tipo ben definito di cinema d’autore europeo - proponendo a voi lettori cinque dei suoi film in streaming. Mancano clamorosamente dalle piattaforme titoli come L’amico americano (1977), Paris, Texas (1984), Il cielo sopra Berlino (1987), Lisbon Story (1994) e molti altri picchi di una filmografia encomiabile. Speriamo che le piattaforme in Italia provvedano al più presto a colmare questa dolorosa lacuna. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Wim Wenders

Nel corso del tempo (1976)

Uno dei lungometraggi fondamentali per la definizione del cinema tedesco degli anni ‘70, e con esso del cinema europeo in generale. Grazie a Nel corso del tempo Wenders offre allo spettatore uno spettacolo preciso che è anche una riflessione sul mezzo-cinema come produzione di cinema che (ri)produce la realtà, ma non la verità. Ritmo fluido, momenti di analisi filmica che diventa umana, un Rüdiger Vogler straordinario come del resto lo sarà in tutte le sue collaborazioni con l’autore tedesco. Titolo imprescindibile se si ama Wenders. E se si ama il cinema con un’impronta personale e teorica. Film di passaggio. Disponibile su Apple Itunes.

Lampi sull’acqua - Nick’s Movie (1980)

Il documentario con lampi di fiction dedicato al genio scorbutico e “maledetto” di Nicholas Ray diventa nelle mani di Wenders una nuova, affascinante ed estremamente dolorosa sul cinema come ragione e, perché no?, fonte di vita. Se intendiamo la vita anche come un viaggio artistico, emozionale ed umano che arriva a un termine senza compromessi, libero e arrabbiato come il grande Nicholas. Lampi sull’acqua - Nick’s Movie spezza il cuore, costringe a prese di posizione, ti permette di abbandonarti alla grandezza umana prima che cinematografica di due veri amanti del cinema americano. Disponibile su Apple Itunes.

Non bussare alla mia porta (2005)

Sequel ideale - anche se decisamente non all’altezza - di Paris, Texas, Non bussare alla mia porta segna una collaborazione sentita e sontuosa col grande Sam Shepard. Nel cast troviamo anche la sua amata Jessica Lange - magnifici i loro duetti - un emozionante Tim Roth e una dolcissima e perfetta Sarah Polley. Western stilizzato e malinconico, intriso di amore per il genere e la frontiera, ovviamente filtrato dalla sensibilità europea di Wenders. Con alti e bassi, almeno un paio di grandi sequenze e un finale che scalda il cuore. Ancora una volta: non il migliore dei suoi film, ma comunque un’opera che vale assolutamente la pena essere vista e vissuta. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pina 3D (2011)

Pina 3D: il trailer italiano del film di Wim Wenders

Una fusione artistica incredibile in nome del coraggio e della sperimentazione. Wim Wenders incontra l’arte della danza - e della vita - di Pina Bausch e decide di portarla sul grande schermo adoperando un 3D che ne enfatizza i gesti, la tensione dell’atto, la bellezza del gesto e della sua trattenuta mancanza. Pina 3D si regge su un’impalcatura emozionante a tratti davvero potentissima, che può essere percepita da chi ama la danza tanto quanto da chi ama il cinema. Nomination all’Oscar per il miglior documentario per un prodotto “spurio” di ispirazione e valore altissimi, quasi puri. La bellezza dei suoi, delle immagini, dei corpi e della loro energetica grazia sono un dono prezioso allo spettatore. Davvero il meglio del Wenders sperimentatore e teorico. Prezioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Submergence (2017)

Un tentativo sghembo, sfrontato ma a tratti doloroso di ritorno al melodramma. Submergence possiede una storia traballante, momenti di melodramma che sono estremamente, spudoratamente “urlati”, eppure non si riesce a non volergli bene. Anche perché dentro c’è comunque tanto ma tanto cinema, oseremmo dire fin troppo. James McAvoy e Alicia Vikander possiedono comunque la giusta alchimia per entrare nel cuore dello spettatore. Tratto dal romanzo di J.M. ledgard, un film che esplicita ancora una volta l’amore di Wenders per il cinema di genere americano. Funziona troppo a sprazzi, ma quando funziona colpisce nel segno. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.