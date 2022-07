Il signore delle formiche: trailer ufficiale del film di Gianni Amelio in concorso a Venezia

News Cinema

Ecco il trailer del nuovo film di Amelio, una ricostruzione del controverso caso Braibanti che è uno dei cinque titoli italiani in corsa per il Leone d'oro al Festival di Venezia 2022. Nel cast Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e molti altri.

A due anni dal precedente Hammamet, in cui raccontava Bettino Craxi, Gianni Amelio torna alla regia con un altro film che affronta vicende passate di casa nostra: si intitola Il signore delle formiche e s'incentra sul cosiddetto caso Braibanti, che alla fine degli anni Sessanta vide lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Aldo Braibanti protagonista di un controverso processo per plagio, e che mobilitò intellettuali (a sostegno di Braibanti si espressero e mobilitarono figure come Carmelo Bene, Alberto Moravia, Elsa Morante, Umberto Eco, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Adolfo Gatti, Giuseppe Chiari e Marco Pannella) e coinvolse l'opinione pubblica.

Proprio Bellocchio, che come detto fu tra coloro che sostennero Braibanti, è oggi tra i produttori del film.

Quello che vediamo qui di seguito è il trailer ufficiale di Il signore delle formiche, che è uno dei cinque film italiani in corsa per il Leone d'oro al Festival di Venezia 2022, di cui ieri è stato presentato il programma ufficiale:





Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore.

Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne.

Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”.

Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente.

Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.



IL SIGNORE DELLE FORMICHE è un film di GIANNI AMELIO; sceneggiatura GIANNI AMELIO, EDOARDO PETTI, FEDERICO FAVA; con LUIGI LO CASCIO, ELIO GERMANO, SARA SERRAIOCCO e per la prima volta LEONARDO MALTESE; ANNA CATERINA ANTONACCI, RITA BOSELLO, DAVIDE VECCHI, MARIA CALEFFI, ROBERTO INFURNA con la partecipazione di VALERIO BINASCO, ALBERTO CRACCO, LUCA LAZZARESCHI, ELIA SCHILTON, GIOVANNI VISENTIN, FABIO ZULLI.



La foto è di CLAUDIO IANNONE.