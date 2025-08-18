Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Gandalf e Frodo saranno nel cast

News Cinema

Ian McKellen ha confermato che riprenderà il ruolo di Gandalf il Grigio nel prossimo capitolo de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum e non sarà l'unico del cast originale ad apparire nel film.

Ian McKellen ne è certo ormai: quando Il Signore degli Anelli tornerà al cinema con Caccia a Gollum, non potrà fare a meno di Frodo e del suo Gandalf. Il prossimo capitolo ambientato nella Terra di Mezzo si concentrerà soprattutto sull’infido hobbit corroso dalla sete di potere scaturita dall’anello di Sauron e che l’ha trasformato in una storpia creatura accecata dal desiderio di mettere ancora una volta le mani sul suo tesoro. Tra i progetti cinematografici più attesi dal pubblico, Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum includerà personaggi che il pubblico ha già ampiamente apprezzato nella precedente trilogia diretta da Peter Jackson.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Ian McKellen conferma che tornerà insieme ad Elijah Wood

Secondo quanto affermato da Ian McKellen, Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum non farà a meno di due personaggi chiave: il suo Gandalf il Grigio e il Frodo Baggings di Elijah Wood. Ospite dell’evento For the Love of Fantasy svoltosi a Londra, Ian McKellen ha confermato il suo atteso ritorno. All’evento erano presenti anche Elijah Wood e altri membri del cast de Il Signore degli Anelli come Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd e John Rhys-Davies. Ecco la dichiarazione completa di McKellen a riguardo:

Ho sentito che ci sarà un altro film ambientato nella Terra di Mezzo, e le riprese inizieranno a maggio. Sarà diretto da Gollum, e sarà tutto incentrato su Gollum. Ma vi svelerò due segreti sul casting. C'è un personaggio nel film che si chiama Frodo, e c'è un personaggio nel film che si chiama Gandalf. A parte questo, la mia bocca è cucita!

Andy Serkis tornerà ad interpretare Gollum e si cimenterà anche alla regia del progetto. La trama, come suggerisce il titolo, seguirà il viaggio di Gollum negli anni tra quanto accaduto tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Peter Jackson è stato coinvolto nel progetto insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens che lavoreranno alla sceneggiatura. Warner Bros ha già confermato che questo è il primo di due film ambientati nella Terra di Mezzo attualmente in fase di sviluppo e che le riprese dovrebbero iniziare entro il 2026. Andy Serkis ha confermato: “Abbiamo parlato del film nel corso dell'ultimo anno. Stiamo per iniziare un periodo di preparazione nei prossimi mesi circa. Le riprese inizieranno tra l'inizio e la metà del prossimo anno, credo, e poi ci vorrà tutto il tempo necessario per le riprese... tutto pronto per un'uscita a dicembre 2027. Sono incredibilmente emozionato di... fare qualcosa che, credo, sarà sorprendente, e tuttavia molto parte della tradizione e dell'atmosfera della trilogia... stiamo indagando più a fondo sul personaggio precedentemente noto come Sméagol, ma soprattutto noto come Gollum”.