Il segreto di Liberato: ecco il trailer del film sul misterioso musicista napoletano

Al cinema dal 9 maggio con la nuova società di distribuzione Be Water il film di Franscesco Lettieri su uno dei grandi fenomeni della musica indipendente italiana. Ecco trailer, trama e poster di Il segreto di Liberato

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, dal 9 maggio, e per una settimana, sarà nei cinema italiani Il segreto di Liberato, il film che per la prima volta porta al cinema il musicista napoletano dall'identità ignota che, con i suoi tre album pubblicati tra il 2017 e il 2022, e una serie di videoclip da milioni di visualizzazioni, è uno dei grandi fenomeni della musica indipendente italiana.

Di Il segreto di Liberato, che è un insolito mix tra animazione, live action e cinema documentario, è arrivato ora anche il trailer ufficiale, che vi mostriamo qui di seguito:



Il Segreto di Liberato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il segreto di Liberato è diretto da Francesco Lettieri (il regista di Ultras, musicato proprio da Liberato, di Lovely Boy con Andrea Carpenzano e di moltissimo video del misterioso cantante napoletano), che ne ha scritto la sceneggiatura e che lo ha diretto a quattro mani con Giorgio Testi. Di Giuseppe Squillaci e LRNZ, invece, la regia delle parti di animazione.

A portare il film al cinema, una nuovissima società di distribuzione che si chiama Be Water, e che distribuirà prossimamente anche film come I tradimenti (Oh, Canada) di Paul Schrader e Longlegs di Oz Perkins.

Ecco di seguito la singolare trama diffusa per Il segreto di Liberato, e il suo poster

“A NAPULE TUTT’ QUANT’ TENIMM’ ‘NU SEGRET’.OGNI VICO, OGNI PALAZZO, OGNI MURO TEN’ ‘E MISTER’ SUOJE. CE STA ‘O SEGRET’ ‘RO MUNACIELL’, ‘ A BELLA ‘MBRIANA, ‘O SANG’ ‘E SAN GENNARO, ‘E PRET’ ‘DA PEDAMENTINA, ‘A SIRENA PARTENOPE, LL’OV’ SOTT’ ‘O CASTIELL’, ‘O SEGRET’ ‘E PULECENELL’...E PO’ CE STA ‘O SEGRET’ MIE.”

Per chi non avesse particolare dimestichezza con la materia, ecco una biografia di Liberato e il video di uno dei suoi singoli di maggior successo, "TU T’E SCURDAT’ ‘E ME".