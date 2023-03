Il Ritorno di Casanova: Toni Servillo fra vita e cinema in una clip in anteprima esclusiva del film di Gabriele Salvatores

News Cinema

Uscirà il 30 marzo Il Ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, che si muove fra due filoni narrativi e alterna il colore al bianco e nero. E proprio in bianco e nero è una clip che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva in cui duettano Toni Servillo e Sara Serraiocco.

"Un film dura fino a quando c'è qualcuno che vuole vederlo" - dice Toni Servillo a Sara Serraiocco in una clip de Il Ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores che oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva. Servillo è Leo, un regista che ha deciso di girare un adattamento de "Il ritorno di Casanova", un racconto lungo di Arthur Schnitzler. La Serraiocco invece è Silvia, una ragazza che con il cinema non c'entra niente. Silvia ha l'entusiasmo e il fervore della giovinezza, mentre Leo sente di esistere solo quando gira, perché, fuori dal set, la vita vera in fondo lo spaventa. La scena è in bianco e nero, come tutta la parte contemporanea del film, mentre l'esistenza di Casanova, che ha il volto di Fabrizio Bentivoglio, ci viene restituita a colori. Una simile alternanza ci fa pensare al tema pirandelliano della realtà opposta alla finzione, che si mescolano fino ad essere indistinguibili o si scambiano di ruolo, e non si può non ricordare che, ne La Stranezza, Servillo ha interpretato proprio Luigi Pirandello. In più, Happy Family, diretto da Salvatores del 2010, era ispirato a "Sei personaggi in cerca d’autore", e l'autore era Fabrizio Bentivoglio.

Il Ritorno di Casanova: il cast e Pirandello

Ne Il Ritorno di Casanova, accanto a Fabrizio Bentivoglio, Toni Servillo e Sara Serraiocco, recitano Natalino Balasso, Alessandro Besentini, Bianca Panconi, Antonio Catania, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Sara Bertelà, Elio De Capitani. La sceneggiatura è opera di Umberto Contarello, Sara Mosetti e dello stesso Gabriele Salvatores. Il regista ha diretto una molteplicità di film ispirati a libri, perché ama immergersi in un mondo creato da un altro artista per trasformarlo in immagini in cui però sia visibile la sua impronta. "Io non ho paura" e "Che la festa cominci" di Niccolò Ammaniti sono diventati suoi film, così come "Denti" di Domenico Starnone, "Quo vadis, baby?" di Grazia Verasani ed "Educazione siberiana" di Nicolai Lilin.

Come dicevamo, non è la prima volta che Gabriele Salvatores dirige Fabrizio Bentivoglio. I due vantano una lunghissima collaborazione, cominciata con Marrakech Express e proseguita con Turné, Puerto Escondido, Denti, Happy Family, Il ragazzo invisibile.

Giacomo Casanova

Cosa accade a Casanova nel libro di Schnitzler e quindi nel film che Leo vuole girare?

Quello raccontato da Schnitzler è un Casanova che ha ormai superato la sua gioventù, i tempi di gloria sono andati: non ha più il suo fascino e il suo potere sulle donne, non ha più un soldo in tasca, non ha più voglia di girare l’Europa. Dopo anni di esilio, ha un solo obiettivo: tornare a Venezia, casa sua. Nel suo viaggio verso casa, Casanova conosce una ragazza, Marcolina, che riaccende una fame di conquista che non sentiva da anni. Nel tentativo di sedurla, Casanova arriverà alla più tragica delle conclusioni: è diventato vecchio.

Il Ritorno di Casanova: la clip in anteprima esclusiva