Il ritorno del Detective Pikachu alle prese col mistero del dolce scomparso

Sul Canale Pokémon Italiano Ufficiale di YT è stato pubblicato un nuovo cortometraggio di animazione con protagonista Detective Pikachu, "Il mistero del dolce scomparso" (un budino, per la precisione). In attesa di un sequel del film che ancora non si concretizza...

Chi è munito di console Nintendo Switch sa che Detective Pikachu è già tornato questo mese sui piccoli schermi con Detective Pikachu Returns, seppur non suscitando troppi entusiasmi: nell'attesa di un sequel a quanto pare sbloccato per il film Pokémon Detective Pikachu, grande successo di qualche anno fa, è stato realizzato un simpatico cortometraggio animato con i protagonisti della saga videoludica. È gratuito e disponibile su YouTube: Detective Pikachu e il mistero del dolce scomparso. Nello specifico il dolce è un fresco budino...





Pokémon Detective Pikachu si accontenta del budino in attesa di un sequel