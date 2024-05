Il Regno del Pianeta delle Scimmie vince al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il Regno del Pianeta delle Scimmie domina facilmente il nostro botteghino del fine settimana, al secondo posto c'è il documentario Il segreto di Liberato. La profezia del male entra al terzo.

C'erano pochi dubbi sulla vittoria del Regno del Pianeta delle Scimmie al boxoffice italiano del weekend: al suo esordio in cinque giorni il film di Wes Ball, inizio di una nuova saga con protagonista la scimmia Noa, centinaia d'anni dopo le vicende di Cesare, è partito con 1.120.000 euro (962.000 nel weekend, fonte Cinetel). Anche all'estero il blockbuster sta dettando legge: negli USA ha superato le aspettative della vigilia, con 56 milioni di dollari raccolti, di cui il 41% arriva dalle esperienze di proiezione più valorizzanti sul piano tecnico, come l'IMAX (fonte Boxoffice Pro). Costato sui 160 milioni (fonte Variety), il lungometraggio 20th Century Studios / Disney ne ha già portati a casa 129 nel mondo intero.

Il secondo posto è un fenomeno tutto nostrano: il documentario (con inserti animati) Il segreto di Liberato, dedicato al misterioso cantante napoletano, in quattro giorni ha registrato 685.100 euro, con una media per schermo più alta di quella del Regno. Diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi (Giuseppe Squillaci e LRNZ si sono occupati delle sezione animate), il film racconta Liberato, cantautore che fonde elettronica, neomelodica e hip-hop. Attivo dal 2017, oltre che in Italia ha diffuso la sua musica anche a Barcellona, Berlino, Parigi e Londra, sempre protagonista di concerti evento, sempre in rigoroso anonimato.

Entra in terza posizione con 430.800 euro l'horror La profezia del male di Spenser Cohen & Anna Halberg. Tipico brivido teen stile Final Destination, vede un gruppo di amici giocare con dei tarocchi, attivando una maledizione che non si sazierà finché non avrà eliminato tutti i partecipanti. Ispirato al romanzo "Horrorscope" (1992) di Nicholas Adams, è interpretato da Avantika, Harriet Slater e Jacob Batalon, che qualcuno ricorderà come il Ned degli Spider-Man con Tom Holland. Costato appena 8 milioni di dollari (fonte Variety), ne ha già fruttati nel mondo 20.