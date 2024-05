Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il finale scartato rivelato dall'interprete di Nova [SPOILER]

News Cinema

L'attrice Freya Allan ha rivelato il finale che aveva originariamente girato per il Regno del Pianeta delle Scimmie. Sostanza simile, ma sfumatura molto diversa per il suo personaggio.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è partito benissimo nei cinema di tutto il mondo, e l'attrice Freya Allan, interprete dell'umana Nova, trovata dalla scimmia Noa e dall'orango Raka, ha raccontato a Hollywood Reporter quale fosse la prima versione della scena finale da lei girata. Intorno al suo personaggio ruota molto del senso del racconto, quindi vi sconsigliamo di proseguire nella lettura se non avete ancora visto il lungometraggio e temete spoiler. In parole povere: la scena che c'è adesso nel film è più ambigua e stimolante. Leggi anche Il Regno del Pianeta delle Scimmie, le nuove sfide della CGI e della performance capture

Regno del Pianeta delle Scimmie, Freya Allan racconta la versione originale dell'ultima scena

Nel Regno del Pianeta delle Scimmie, la figura ambigua della ragazza raccolta da Noa e Raka è fondamentale: la saga si è sempre basata su un'immagine spietata dell'umanità, e alla fine Nova, che scopriremo chiamarsi in realtà Mae, perfettamente in grado di parlare, risponde a quest'immagine in fondo minacciosa dell'essere umano. Proseguendo nel film, Mae tradisce Noa, allagando il deposito di armi e mettendone a rischio la vita. Dice Freya: "Non lo vuole davvero fare, ma non ha scelta: se Proximus metterà le mani su tutte quelle armi, l'umanità sarà fottuta. [...] Non può rendere vane all'ultimo minuto le sofferenze che lei ha patito, solo per questa scimmia. In quel momento credo che Mae speri che ce la faccia." Nel finale vero e proprio del film, c'è un confronto amaro e teso tra Mae e Noa, e scopriamo che durante la conversazione lei nasconde una pistola. Da essere umano, teme una vendetta che Noa non ha intenzione di scatenare. Un cupo e significativo segno di debolezza, che però nella prima versione girata della scena era invece un gesto di inequivocabile violenza, attacco e non difesa. Allan racconta:

Nella scena che girai, Mae era andata per ucciderlo, perché ne era spaventata. La sua intelligenza la spaventava. Mae non voleva ucciderlo, ma sentiva di doverlo fare... in origine si vedeva proprio che tirava fuori la pistola e la puntava su Noa, che però le dave le spalle. E pensavi: "Oddìo, gli sparerà sul serio?" Mae piangeva e stava per farlo... poi cambiava idea. Quando lui citava il nome di Raka, lei metteva giù la pistola. Ma poi al montaggio hanno voluto rendere la cosa più sottile, e onestamente preferisco la versione definitiva. È più intelligente e davvero ti consente di riflettere di più... diventa un addìo molto emotivo, con un tragico, opprimente senso di fatalità.