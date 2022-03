Il padrino, la Collector's Edition in Ultra HD 4K, ecco il cofanetto

News Cinema

Vi mostriamo il cofanetto della Collector's Edition della trilogia del Padrino, comprendente la versione originale e quella riveduta e corretta del terzo atto, Coda. Un pezzo da collezione, in Ultra HD 4K e Blu-ray.

Oggi 22 marzo è disponibile la Collector's Edition della trilogia del Padrino per il 50° anniversario, un elegante cofanetto con i tre lungometraggi in varie incarnazioni Ultra HD 4K e Blu-ray, in tempo per festeggiare i 50 anni del primo film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando e Al Pacino. Ad accompagnare i lungometraggi, nella solenne scatola ci sono anche altri gadget che andiamo a descrivere.

Il padrino: la Collector's Edition della saga, i contenuti dell'edizione speciale

La Collector's Edition del Padrino per i 50 anni si presenta in uno scatolo di colore nero, essenziale ed elegante, con apertura a libro, avvolto da uno slipcase. Al suo interno troviamo tre miniposter / artwork che raffigurano i due (quasi tre) indiscussi protagonisti della saga: Don Vito Corleone (Marlon Brando in Il padrino), Michael Corleone (Al Pacino, fino a Il padrino - parte III) e il Don Vito giovane (Robert De Niro nella narrazione parallela di Il padrino - parte II). Ogni miniposter è protetto da carta velina onde evitare raschi.





Il largo volume cartonato sotto gli artwork comprende sia l'artbook sia i nove dischi. L'artbook presenta foto di scena e scatti dei tre lungometraggi, con un estratto di storyboard per Il padrino parte III, in questa veste proposto sia nell'originale versione cinematografica del 1990, sia nel suo recente rimontaggio intitolato Il padrino Coda - La morte di Michael Corleone.

I dischi alloggiati nel volume cartonato sono ben nove: si tratta delle edizioni restaurate dei film in doppia versione Ultra HD 4K e Blu-ray, supervisionate dallo stesso Coppola, più tre dischi bonus, dove oltre alle featurette di approfondimento trovano posto ben le due versioni più vecchie del terzo atto: la citata cinematografica e il rimontaggio del 1991.





I contenuti speciali inediti (ma sui dischi trovano posto anche quelli "storici" delle passate edizioni) includono un'introduzione del regista al primo film, uno special sul processo di restauro, una featurette sul lavoro del fotografo di scena Steve Schapiro, un montato di filmati amatoriali in 8mm risalenti al 1971 (legati alla produzione del seminale primo atto) e infine un doveroso paragone prima / dopo il restauro di alcune sequenze.