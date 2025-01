Il nuovo Narnia in IMAX non è un precedente per Netflix, Ted Sarandos ribadisce che lo streaming rimane prioritario

News Cinema

Ora che Netflix ha acconsentito a un'uscita speciale del nuovo Narnia di Greta Gerwig in IMAX, prima dello sbarco sulla piattaforma, qualcuno ha pensato che la strategia del colosso verso le sale stesse per cambiare. Il CEO Ted Sarandos frena gli entusiasmi. Sono eccezioni.

Alla fine Netflix, come si sapeva, ha capitolato e distribuirà per due settimane il nuovo Narnia di Greta Gerwig addirittura in IMAX: puntare alle sale in quel formato va un po' oltre la tradizionale "uscita tecnica" usata dalla piattaforma per concorrere ai premi cinematografici. Netflix cambia davvero idea sul cinema quindi? Calma. Il co-CEO del colosso dello streaming, Ted Sarandos, ha voluto essere chiaro in un'ultima riunione degli azionisti, riportata da alcune testate inclusa Deadline. Cos'ha detto?

Ted Sarandos, Netflix ci ripensa sul cinema con Narnia in IMAX? "No, tattica promozionale"

Per rassicurare azionisti e azioniste disorientati dallo sbarco del prossimo Narnia di Greta Gerwig nelle sale IMAX, seppur nelle canoniche due settimane con le quali Netflix "sblocca" i suoi film per gli Oscar, Ted Sarandos ha voluto esser chiaro. Dopo che nei mesi scorsi aveva escluso che la major fosse interessata alle sale come vero sbocco commerciale, la scelta addirittura dell'IMAX ha lasciato perplesso qualcuno. In realtà, come spiega il co-CEO di Netflix, è sempre la stessa politica, semplicemente adattata su un prodotto più particolare, in chiave di marketing studiato ad hoc.

La nostra strategia principale rimane quella di dare ai nostri membri su Netflix film appena realizzati. L'uscita di Narnia in IMAX è una tattica promozionale. Regolarmente distribuiamo film nelle sale un paio di settimane prima, per qualificarci per i premi, per rispondere ai requisiti dei festival e per potenziare un po' la campagna pubblicitaria. Nel caso di Narnia, parliamo di un vero e proprio evento di due settimane, credo sia molto diversa dalle altre uscite, perché dubito che qualcuno abbia a casa uno schermo grosso come quello dell'IMAX. [...] Soprattutto vorrei dire che sono incredibilmente entusiasta di lavorare con Greta su questo film. Siamo supercarichi all'idea di iniziare le riprese, così potremo parlare di quanto sia grandioso questo film, al di là dello schermo su cui lo vedrete. È regista incredibile, questo è un progetto eccitante.