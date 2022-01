Il nostro omaggio a Walter Hill con 5 dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore di I guerrieri della notte e Ancora vivo compie oggi 80 anni. I migliori titoli in streaming di una carriera d'autore all'insegna del genere.

Se il cinema americano contemporaneo ha trovato la maniera per coniugare con armonia il genere specifico con uno sguardo personale e preciso, molto del merito va attribuito (anche) a Walter Hill. Col suo stile secco, dritto al cuore della storia e dei personaggi, il grande cineasta che compie oggi 80 anni ha impresso il proprio marchio nella storia della Settima Arte a partire dalla seconda metà degli anni ‘70, regalandoci titoli di culto capaci di produrre mera potenza cinematografica. Per rendere omaggio all’arte di Walter Hill abbiamo selezionato cinque film in streaming che a nostro avviso testimoniano con pienezza il suo sguardo autoriale, fatto di lucidità narrativa sempre condita da un pizzico di saporita ironia. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming diretti dal grande Walter Hill

I guerrieri della notte

48 Ore

Strade di fuoco

Danko

Ancora vivo

I guerrieri della notte (1979)

Il titolo di culto della filmografia di Walter Hill mette in scena una New York notturna e pericolosa, dove bande di delinquenti si sfidano per il controllo del territorio. Una metafora fragorosa per raccontare una città ai limiti. Messa in scena che mescola sci-fi distopico con un senso del thriller grezzo e vibrante. Troppe le scene di culto per poter sceglierne una soltanto. Michael Beck e tutti gli altri Warriors magnifici, con un finale a Coney Island da leggenda. I guerrieri della notte ha fatto con pieno diritto la storia del cinema americano. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

48 Ore (1982)

Uno dei polizieschi più riusciti del decennio vede formarsi la “strana coppia” composta dal poliziotto a dir poco ruvido Nick Nolte e dal criminale di mezza tacca ma dalla lingua tagliente Eddie Murphy. 48 Ore si rivela un enorme successo di critica e pubblico, e conferma la bontà del cinema diretto e schietto di Hill. Momenti di grande ilarità e una tensione narrativa sempre palpitante. Un gioiello di genere che avrà un sequel con altre scene di culto, anche se non altrettanto efficace. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Strade di fuoco (1984)

Un lungometraggio folle, ispirato, straripante, che mescola rabbia giovanile col musical e con il noir metropolitano. Strade di fuoco contiene tante di quelle idee di cinema da esplodere in un turbine di suono, colori e ritmo scatenati. Michael Paré è davvero imbalsamato come protagonista, ma a splendere sono comunque Willem Dafoe, Rick Moranis e soprattutto una Diane Lane strepitosa. Il film che dimostra definitivamente anche la versatilità di Hill, sempre ovviamente all'interno del suo modo di fare cinema. Disponibile su CHILI, Google Play.

Danko (1988)

Stessa formula di 48 Ore, il poliziotto smaliziato Jim Belushi e il sergente di ferro Arnold Schwarzenegger che devono risolvere il caso a colpi di rivoltella e scene d’azione spericolate. Danko è un film roccioso come il suo protagonista, spigoloso e ispirato al meglio da un Hill in stato di grazia. Che divertimento per chi ama il genere! L’ironia che scaturisce dallo scontro di modi e di culture dei due protagonisti è uno schiaffo gioioso e corrosivo alla Guerra Fredda. Uno spasso da gustare in un sol boccone. Al sangue…Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Ancora vivo (1996)

Remake di Per un pugno di dollari (che a sua volta era il remake di un film di Akira Kurosawa) che segna l’ultimo vero grande film di Hill. Un Bruce Willis sabbioso e perfetto se la vede contro due gang di assassini tra cui svetta un Christopher Walken tirato a lucido come nelle sue migliori performance. Ambientato durante una Grande Depressione asciutta e soffocante, Ancora vivo è un lungometraggio da brividi, infuocato e palpitante. A conti fatti, forse, il miglior film di Walter Hill. Con echi del migliore John Woo…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.