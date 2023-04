Il meglio del 1983: i grandi film in streaming usciti in sala quarant'anni fa

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che compiono quattro decenni nel 2023 e a suo tempo segnarono un anno di cinema molto importante.

Il motivo principale per cui, dopo tutti questi anni, continuiamo nel piacere di proporvi i cinque film in streaming giornalieri si deve principalmente al nostro amore per il cinema del passato. Oggi facciamo un salto indietro nel temo, precisamente di quarant’anni esatti, e vi proponiamo i migliori titoli usciti nel 1983 che potete trovare nelle varie piattaforme nostrane. Come sempre, buona lettura.

I migliori film in streaming usciti quarant’anni fa

Ballando ballando

Uno dei film maggiormente sperimentali e poetici del grande Ettore Scola, un viaggio nella storia di un Paese raccontato attraverso e dentro le mura di una sala da ballo. Personaggi decadenti e in chiaroscuro, momenti di cinema appassionanti, musica di altri tempi e di echi bellissimi. Ballando ballando viene ricordato meno di altri film del cineasta, ma merita di essere inserito tra i suoi migliori. Nomination all’Oscar come miglior film straniero. Disponibile su Amazon Prime Video.

Bianca

Uno dei capolavori veri diretti da Nanni Moretti. Riflessione profonda e dolorosa sull'alienazione del maschio contemporaneo, sulla difficoltà degli effetti che siano amicizia, amore o semplicemente convivenza sociale. Un protagonista indimenticabile, una Laura Morante cristallina ed eterea, momenti di grande cinema metaforico che si chiudono in un finale straziante. “È triste morire senza figli…". Bianca è la summa di un periodo di cinema italiano. Ma Moretti farà ancora meglio col film successivo, La messa è finita…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Una poltrona per due

Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film

Commedia sofisticata targata John Landis che detta le regole del connubio alto/basso applicato a questo genere. Eddie Murphy e Dan Aykroyd sono impagabili, ma anche il cast di supporto formato tra gli altri da Jamie Lee Curtis e Denholm Elliott proprio non scherza. Una poltrona per due possiede una prima metà scintillante e una seconda parte stilizzata e precisissima. Un grande esempio di cinema mainstream che sa intrattenere con intelligenza, libertà e spirito iconoclasta. Da rivedere a ogni vacanza natalizia…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Videodrome

Uno dei lungometraggi maggiormente enigmatici e coinvolgenti di David Cronenberg, un viaggio metaforico e cinematograficamente torrenziale dentro un universo livido e ipnotico. Videodrome è guidato da un grande James Woods, condottiero ambiguo che porta lo spettatore dentro l’inferno mediatico che il film intende rappresentare. Con un finale ancora oggi difficile da sostenere. Nel cast anche una Debbie Harry impagabile, seducente, lussuriosa e fragilissima. Film per chi ama un cinema capace di sfidarti, e possibilmente sconfiggerti. Bellissimo. Disponibile su Google Play.

Voglia di tenerezza

Uno dei grandi drammi familiari della storia del cinema contemporaneo. Un rapporto madre-figlia intenso e tratteggiato con cura minima, una descrizione delle relazioni interpersonali verissima quanto perfetta per il tono del film. James L. Brooks dirige Voglia di tenerezza in maniera esemplare, facendolo arrivare a trionfare agli Oscar. Quelli a cui siamo maggiormente legati sono i premi a Jack Nicholson e ovviamente a Shirley MacLaine, intramontabile Aurora che combatte contro tutto e tutti anche quando sa che purtroppo verrà sconfitta dall’inevitabile. Ah, anche Debra Winger è vibrante. Film bellissimo e straziante. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.