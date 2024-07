Il Gladiatore 2: Ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Ridley Scott!

News Cinema

Ecco le prime immagini del nuovo film di Ridley Scott, sequel del celeberrimo Il Gladiatore interpretato da Russell Crowe nel 2000. Il Gladiatore 2 debutta nei cinema il prossimo mese di novembre, e questo è il suo primo trailer ufficiale.

Era il 2000, Ridley Scott veniva da tre anni di pausa dopo aver girato Soldato Jane con Demi Moore. Russell Crowe aveva 36 anni, Joaquin Phoenix dieci di meno. Il Gladiatore non sarà stato un capolavoro, nemmeno all'interno della filmografia dell'inglese, ma è stato un film capace di un successo clamoroso, e di prendere un posto centrale nell'immaginario del pubblico di tutto il mondo. "Al mio segnale, scatenate l'inferno", certamente, ma non non solo.

Ora, a quasi un quarto di secolo, ecco che si prepara a arrivare al cinema il lungamente atteso sequel di quel film, intitolato - ovviamente - Il Gladiatore 2, di cui vi mostriamo qui di seguito il primo trailer ufficiale.



Il Gladiatore II: Il Primo Trailer Ufficiale del Film sequel del Gladiatore - HD

Dietro la macchina da presa non poteva esserci che ancora Scott, inossidabile e instancabile a 86 anni suonati (Il Gladiatore 2 arriverà al cinema il 22 novembre, pochi giorni prima il suo 87esimo compleanno). Davanti, invece, dei cambiamenti. E, anche in questo caso, non poteva essere altrimenti.

Protagonista di quest secondo capitolo, ambientato circa 30 anni dopo il primo, c'è l'attore inglese Paul Mescal, quello di film come Estranei, e di serie come Normal People, che nel film interpreta Lucio, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo, quello che veniva salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo Gladiatore. Oltre a Mescal, e escluso un ritorno di Crowe in qualsiasi forma, nel cast del Gladiatore 2 ritroveremo Connie Nielsen nei panni di Lucilla, Derek Jacobi in quelli del senatore Gracco e Djimon Hounsou in quelli del il gladiatore Juba. A loro si uniranno Denzel Washington (un gladiatore veterano), Joseph Quinn (l'imperatore Caracalla), Pedro Pascal e numerosi altri interpreti.