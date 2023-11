Il Fuggitivo, dopo 30 anni il regista spiega il suo segreto

News Cinema

Andrew Davis commenta il successo del sempreverde Il Fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Quali sono gli ingredienti che lo rendono ancora coinvolgente dopo trent'anni?

Il fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones ha da poco compiuto 30 anni: se la società messa in scena racconta un'epoca ormai lontana e meno digitale, il film di Andrew Davis non ha perso la sua forza e la sua coerenza, tanto da essere considerato tutt'ora un classico. Ma ci sono degli ingredienti particolari che lo rendono tale? Proprio il regista ne ha parlato con ComicBook.com, evidenziando quelle che sono le sue caratteristiche vincenti. Leggi anche Il fuggitivo, i 25 anni del cult anni Novanta con Harrison Ford e Tommy Lee Jones

Il fuggitivo, perché funziona ancora dopo 30 anni

È curioso notare come Il fuggitivo nel 1993 fosse già a sua volta una celebrazione: in quel momento infatti si festeggiavano i 30 anni della serie tv "Il fuggiasco" (1963-1967), sulla quale si basava. Insomma, l'anima di questa appassionante storia, dove un innocente (qui Harrison Ford) fugge dalla legge (qui Tommy Lee Jones), era e rimane sempreverde. Ce n'è abbastanza non solo per cogliere l'occasione per rivederlo - mentre scriviamo è su Sky e in streaming su NOW - ma anche per porsi qualche domanda sull'anima che lo rende irresistibile. Cinque anni fa, discutendo dei suoi 25 anni, provammo ad analizzare come il film funzionasse, ma il regista Andrew Davis oggi è più sintetico di noi, e ci spiega pure perché dopo diversi decenni abbia un messaggio ancora contemporaneo:

La cadenza, il ritmo del film... è interessante, perché è equilibrato, diversamente dalle cose di oggi veloci fatte di fast-cut, dove a stento riesci a seguire quello che succede. E la gente oggi bofonchia invece di parlare, oggi si cerca il realismo... chi recita bofonchia per farlo sembrare reale, ma poi non si capiscono le parole. Penso che il film abbia una struttura classica, per il modo in cui passa le informazioni al pubblico, e nel modo in cui si fa seguire. [...]

La storia del Fuggitivo è su un dottore che dice: "Il Provasic provoca emorragie", e lo devono zittire perché vogliono far soldi. È una cosa ancora rilevante oggi. Mi sembra che si sia discusso molto del ruolo delle compagnie farmaceutiche, della loro abilità nel manipolare le cose. Non sto dicendo che sono tutti cattivi, mio figlio è un dottore, so che è difficile portare sul mercato qualcosa, ma credo che per questa ragione oggi il film abbia ancora qualcosa da dire.