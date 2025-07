Il Diavolo veste Prada 2 ufficialmente in produzione: torna anche Anne Hathaway

News Cinema

La produzione di Il diavolo veste Prada 2 è ufficialmente partita e potrà contare ancora una volta sul supporto di Anne Hathaway.

Il diavolo veste Prada ha qualcosa da comunicare. L’attesissimo sequel è attualmente in fase di produzione, secondo quanto riferito da Deadline, e avrebbe offerto al pubblico di affezionati un importante aggiornamento relativo al cast. A quanto pare Miranda non dovrà fare a meno di Andy, perché anche Anne Hathaway è stata confermata di ritorno.



Il Diavolo veste Prada 2: Il Primissimo Teaser Trailer annuncia ufficialmente l'inizio della lavorazione del Film - HD

Il Diavolo veste Prada 2, iniziate le riprese: il cast

Con un cast di fedelissimi a partire da Meryl Streep seguita da Emily Blunt, Stanley Tucci e anche Anne Hathaway, il sequel de Il diavolo veste Prada sta prendendo forma. Protagonista del prossimo capitolo sarà proprio Miranda Priestly, alle prese con una novità. La sua carriera sta prendendo una piega diversa, influenzata dai social media: riuscirà a cavarsela? Nel cast figura anche Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda.

Anche dietro le quinte tornano grandi conferme a partire dal regista David Frankel, che ha già lavorato a Il diavolo veste Prada nel 2006, così come anche la sceneggiatrice originale Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finerman. Il progetto ha già ottenuto una data d’uscita fissata per il 1° maggio 2026, a distanza di esattamente vent’anni dal precedente. Quella data potrebbe risultare famigliare ai più perché tempo addietro è stata associata ad Avengers: Doomsday, il quinto film corale dei Marvel Studios dedicato ai suoi Vendicatori. Tuttavia Disney ha poi annunciato un cambiamento, fissando Il diavolo veste Prada 2 per quella data e slittando Avengers: Doomsday a dicembre dello stesso anno.

Con la produzione attualmente in corso del film sequel, è possibile che nei prossimi mesi emergeranno altri dettagli in merito alla trama e alle riprese. Nel frattempo Adrian Grenier, che nel primo film ha interpretato il compagno di Andy Nate Cooper, non tornerà per il sequel. A riportarlo è stato Entertainment Weekly. Pur non avendo condiviso dettagli specifici in merito alla trama, 20th Century Studios ha confermato che la produzione è attiva e durerà per tutta l’estate.