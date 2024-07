Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway e tutte le star in trattative per il sequel

News Cinema

Disney ha annunciato un sequel per Il diavolo veste Prada e, stando alle recenti indiscrezioni, includerebbe tutte le star principali tra cui Anne Hathaway.

Il diavolo veste Prada non rinuncerà al suo cast originale integrale. Secondo quanto riferito da Entertainment Weekly, le star principali del primo film – Anne Hathaway inclusa – sarebbero in trattative per riapparire nel sequel, coinvolgendo anche il regista David Frankel e la produttrice Wendy Finerman. Un dettaglio che entusiasma ancor di più i fan preoccupati all’idea di dover rinunciare ad Andy nel sequel de Il diavolo veste Prada. L’annuncio, infatti, è stato accompagnato soltanto da due nomi: Meryl Streep, che tornerà nelle vesti della temibile Miranda Priestly, ed Emily Blunt che riprenderà il ruolo dell’ex assistente ossessionata dai carboidrati Emily. Ma cosa ne sarà, invece, di Andy?

Il diavolo veste Prada 2, Disney sarebbe in trattative con le star originali del film

Alle prime armi nel mondo della moda, Andy ha animato la trama del primo Il diavolo veste Prada dimostrandosi all’altezza delle aspettative della temuta Miranda Priestly, a capo della rivista glamour Runway. Sono trascorsi quasi vent’anni dal successo del primo capitolo e, nonostante le star inizialmente non fossero esattamente convinte in merito ad un possibile sequel, quell’annuncio è finalmente arrivato. Disney ha comunicato che Il diavolo veste Prada 2 è in fase di lavorazione e, secondo EW, starebbe cercando di coinvolgere tutte le star del primo film tra cui Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. E non è tutto: pare che l’interesse sia rivolto anche al regista David Frankel, così come alla sceneggiatrice originale Aline Brosh McKenna che starebbe già lavorando alla sceneggiatura del secondo film.

