Il diavolo veste Prada, il sequel è in fase di lavorazione con Meryl Streep

Anche Il diavolo veste Prada seguirà l'esempio di altri film di successo puntando ad un sequel che sarebbe attualmente in fase di lavorazione con Meryl Streep.

Sono trascorsi quasi 20 anni da quando Il diavolo veste Prada ha conquistato la pop culture e più volte, negli ultimi anni, le star del cast principale hanno escluso la possibilità di un sequel, prima tra tutte Anne Hathaway. Pare, però, che anche l’acclamato film del 2006 abbia ceduto al filone predominante degli ultimi anni cinematografici concedendosi un tanto atteso sequel. Il progetto sarebbe in fase di lavorazione al momento e coinvolgerebbe anche Meryl Streep, che tornerebbe ad interpretare la temuta Miranda Priestly.

Il diavolo veste Prada 2: il sequel è in lavorazione con Meryl Streep

Dopo il successo del primo film cult basato sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger con protagonista una giovane Anne Hathaway che debutta nel mondo della moda alle prese con la temuta Miranda Priestly, il pubblico ha atteso pazientemente un annuncio finalmente arrivato. Anche Il Diavolo veste Prada seguirà l’esempio di Quel pazzo venerdì in casa Disney e realizzerà un film sequel. Secondo quanto riferito da Puck, Disney starebbe cercando di coinvolgere anche la sceneggiatrice del primo capitolo Aline Brosh McKenna e anche la produttrice Wendy Finnerman. Al momento non è chiaro se il film si ispirerà al sequel scritto da Lauren Weisberger e pubblicato nel 2013, intitolato La vendetta veste Prada. Il romanzo è ambientato circa dieci anni dopo quanto accaduto nel primo capitolo. Andy si è ormai allontanata da quel mondo e, dieci anni dopo, sta per sposarsi, motivo per cui trae ispirazione da quel momento delicato della sua vita per fondare una rivista esclusiva per spose, The Plunge, con il supporto della sua ex nemesi e co-assistente Emily. Questo è quanto accade nel romanzo sequel, ma il film potrebbe seguire una linea differente.