Il cielo sopra Berlino: torna al cinema il film di Wim Wenders

Come già anticipato dallo stesso regista durante Il Cinema Ritrovato, torna nelle sale in versione restaurata, grazie alla Cineteca di Bologna, uno dei suoi film più belli e amati.

Lo aveva anticipato a fine giugno proprio lui, Wim Wenders in persona, nel corso di una conferenza stampa al Cinema Ritrovato: il 2 ottobre tornerà nelle sale uno dei suoi film più noti e amati, Il cielo sopra Berlino.

Lo farà, ovviamente, in una versione restaurata dalla Wim Wenders Foundation, e grazie alla collaborazione tra la Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati Il Cinema Ritrovato. Al cinema, e CG Entertainment, nuovo distributore per l’Italia della library dei film del regista tedesco, oltre che con Goethe-Institut.

Così Wenders, in quell'occasione, aveva parlato del suo film:

“Per me Il cielo sopra Berlino è stato per me il film del ritorno a casa. Avevo vissuto in america per otto anni, e dopo Paris, Texas ho sentito di aver bisogno di riscoprire le mie radici, il mio paese, la mia lingua. Avevo bisogno di tornare perché in America avevo fatto i conti con il mio essere tedesco in modo diverso, e volevo far un film sulla Germania che fosse aperto a trattare con le tematiche che in precedenza avevo rigettato. Berlino era il luogo ideale per farlo, e in più quel mio ritorno è stato un ritorno anche linguistico: mi ero reso conto che avevo iniziato a sognare in inglese! Per riavvicinarmi al tedesco leggevo tutte le serie una poesia di Rilke, ed è da lì che ho l'ispirazione per gli angeli: gli angeli sono stati spesso presenti nelle opere di Rilke, che per me è stato il miglior poeta tedesco.”

Oltre a Bruno Ganz, attore-feticcio di Wenders, e alla splendida Solveig Dommartin, Il cielo sopra Berlino vede la partecipazione straordinaria di Peter Falk nei panni di una “star del cinema” (e di se stesso) e quella di Nick Cave, meravigliosamente immortalato da Wenders insieme ai suoi Bad Seeds. A testimonianza della forte passione di Wenders per il rock - e la New Wave in particolare - troviamo nella colonna sonora del film anche brani di Laurie Anderson, Tuxedomoon, Crime & The City Solution, Minimal Compact, Sprung aus den Wolken e Laurent Petitgand.

Il 2023 è stato l'anno del grande ritorno di Wenders sulle scene internazionali: al Festival di Cannes - dove nel 1987 vinse il Premio per la miglior regia proprio grazie a Il cielo sopra Berlino - il regista è stato presente con due suoi nuovi lavori, il bellissimo Perfect Days (qui la nostra recensione) e il documentario Anselm, entrambi nei prossimi mesi in sala con Lucky Red.

