Il Cassetto Segreto: ecco in anteprima esclusiva il poster del film documentario di Costanza Quatriglio

Il Cassetto Segreto di Costanza Quatriglio, che prende le mosse dal racconto dello sterminato archivio del padre giornalista, verrò presentato in prima mondiale al Festival di Berlino che si apre il 15 febbraio. Il film uscirà poi al cinema il 18 aprile con Luce Cinecittà.

Alla Berlinale 2024 che si aprirà dopodomani 15 febbraio - e che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente con articoli e video dei nostri inviati, Mauro Donzelli e Federico Gironi - ci sarà una compatta e interessante pattuglia di film (e di serie) italiani, che andranno a coprire un po' tutte le sezioni del festival. Nella sezione Forum, per esempio, quella tradizionalmente riservata alle opere più innovative e sperimentali, di finzione e non, ci sarà il nuovo documentario di Costanza Quatriglio, regista che quel genere lo conosce bene, lo ha insegnato e ha ottenuto premi (basti pensare a Triangle o a Terramatta).

Il nuovo film di questa autrice palermitana si intitola Il cassetto segreto, ed è descritto come un "racconto sentimentale che dalle mura di casa abbraccia la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia" prendendo le mosse dal racconto dello sterminato archivio di libri, testi dattiloscritti, articoli di giornale, fotografie, negativi, filmati su vari supporti e registrazioni audio accumulato nel corso della sua vita e della sua carriera dal padre della regista, Giuseppe, noto giornalista siciliano firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento.

Di Il cassetto segreto, che è prodotto da Indyca, Luce Cinecittà con Rai Cinema, e che uscirà il 18 aprile distribuito dal Luce Cinecittà, vi mostriamo qui di seguito, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale:





Ecco cosa ha dichiarato Costanza Quatriglio su questo suo film così personale:

«La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilità straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti. Così la casa dove sono cresciuta è divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia. Come nelle tracce ritrovate ho riconosciuto la mia stessa educazione sentimentale, allo stesso modo portare il cinema nella mia casa mi ha permesso di compiere un passaggio di trasfigurazione e comprensione profonda del tempo del distacco».

Come raccontato in Il cassetto segreto, la biblioteca e l'archivio di Giuseppe Quatriglio sono stati donati da sua figlia alla Regione Siciliana. È nato così il “Fondo Giuseppe Quatriglio”, che per la sua grande rilevanza storica è stato dichiarato di “Interesse culturale” dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo.