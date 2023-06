Idioti: il trailer della versione restaurata del film scandalo di Lars von Trier

News Cinema

Torna uno dei titoli più provocatori del regista danese in una versione restaurata in 4K da MUBI, come avverrà per molti altri titoli di von Trier. Li vedremo anche prossimamente al cinema grazie a Movies Inspired.

Quando, nel 1995, scrisse il manifesto della più grande presa per i fondelli della storia del cinema contemporaneo, quella provocazione chiamata Dogma 95 in cui tanti, tantissimi, sia critici che registi sono caduti con tutte le scarpe, Lars von Trier era già Lars von Trier. Anche se Le onde del destino arriverà solo l'anno dopo: ovviamente girato con uno stile che non rispettava affatto i canoni imposti dal Dogma.

E però, è anche vero che il successivo Idioti è stato il film che ne lo ha forse consacrato come il regista dello scandalo e della provocazione.

Idioti è anche l'unico film Dogma mai girato dal danese, che con quel titolo sembra proprio prendere i mira i suoi polli, quelli che il manifesto lo presero tantissimo sul serio: «L'idea base del film mi è venuta nel momento stesso in cui abbiamo scritto il manifesto. Ho pensato ad un gruppo di persone che scelgono di comportarsi come degli idioti, tutto qui», ha detto in quel bellissimo e rivelatorio libro intervista che è "Il cinema come Dogma. Conversazioni con Stig Björkman", pubblicato una ventina d'anni fa da Mondadori e purtroppo ora fuori catalogo.

Fatto sta che Idioti è uno dei film di von Trier che MUBI ha restaurato in 4K e che proporrà prossimamente in streaming sulla sua piattaforma, e che - se tutto va come deve andare - vedremo anche al cinema grazie a Movies Inspired come annunciato qualche settimana fa dalla stessa distribuzione.

In attesa di saperne di più sulle date, ecco qui il trailer di Idioti in versione originale restaurata in 4K.