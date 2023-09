I migliori film sportivi in streaming in cui l'allenatore conta eccome...

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming in cui il coach ha un ruolo fondamentale, protagonista o comprimario che sia. Buona lettura.

l 20 settembre 1917 nasceva a Brooklyn Red Auerbach, leggendario allenatore dei Boston Celtics capace di portare la squadra a vincere nove titoli consecutivi nell’NBA. Auerbach detiene però un altro paio di record forse ancora più importanti di quello appena citato: è stati infatti il primo allenatore a selezionare dal draft un giocatore di colore, Chuck Cooper, nel 1950, e il primo a schierare in campo un quintetto interamente nero nel 1964. Per rendere omaggio a questa figura mitica dello sport americano scomparsa nel 2006 vi proponiamo cinque film in streaming che mettono in scena ltrettanti allenatori capaci di fare la diferenza. Se invece amate le serie TV a tale proposito vi consigliamo di vedere Friday Night Lights e Ted Lasso. Buona lettura.

Rocky (1976)

Non potevamo che partire dall’iconico Mickey che insegna a Rocky come si allena e come combatte un pugile di razza. Burgess Meredith, uno dei grandi caratteristi della Hollywood del passato, interpreta questo coach con piglio arcigno ed energia della strada. Tra le tante nomination all’Oscar che arrivano per il film di John G. Avildsen, c’è anche quella per lui. Film sportivo tra i più famosi mai realizzati, con un rapporto tra allenatore e pugile che diventa in qualche modo padre-figlio. Meredith riprende il ruolo nel secondo e terzo capitolo, fino alla dipartita del suo personaggio. Mickey è nella storia del cinema. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Karate Kid - Per vincere domani (1984)

Ancora John G. Avildsen, ancora un film sportivo e un rapporto magnifico tra il giovane karateka alle prime armi e un maestro che prima dello sport gli infonde una filosofia di vita. Noriyuki “Pat” Morita ottiene la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista e con pieno merito. Ralph Macchio come protagonista funziona davvero bene. The Karate Kid - Per vincere domani è uno dei migliori film sportivi del decennio, e il sequel diventa anche un enorme successo al botteghino. Film giovanile con un’anima densa. Disponibile su Google Play, NOW, Disney +.

Ogni maledetta domenica (1999)

Basterebbe il celeberrimo monologo nella partita finale per fare del coach interpretato da Al Pacino una delle figure più belle e simboliche del cinema di Oliver Stone. Ma Ogni maledetta domenica è molto più che quelle parole. È una guerra combattuta su capi da gioco dai nuovi gladiatori americani, è una partita a scacchi tra pedine che detengono poteri diversi. È uno sguardo non conciliato sull’America capitalista del profitto a ogni costo. Oltre a Pacino ci sono Dennis Quaid, Cameron Diaz, Matthew Modine, Jamie Foxx e molti altri. Film testosteronico, cinema viscerale ultra-spettacolare. Noi lo prendiamo con le pinze, ma in fondo lo amiamo anche. E molto. Disponibile su Google Play.

Il sapore della vittoria (2001)

Un Denzel Washington al massimo della sua forza istrionica guida un gruppo di giovani attori dentro una cavalcata sportiva indimenticabile. Il sapore della vittoria diventa un piccolo caso cinematografico e sbanca il botteghino americano. Ottimo caratterista a supporto Will Patton, mentre nelle new entry troviamo anche un Ryan Gosling alle prime armi. Film veloce, preciso, ottimo prodotto di intrattenimento con un sottofondo di studio sociale. Disponibile su Google Play, Disney +.

Friday Night Lights (2004)

Tratto da una storia vera e da un libro-inchiesta che è diventato un caso editoriale, Friday Night Lights viene diretto da Peter Berg con mano sicura e senso del dramma umano dietro lo spettacolo del football. Billy Bob Thornton dipinge un allenatore umanissimo, che tiene alla vita dei suoi giocatori più che ai risultati sul campo. Film di notevole efficacia, sincero e mai retorico, il quale ha il merito di ispirare poi la grandiosa serie TV con Kyle Chandler e Connie Britton. Da vedere entrambi, ne vale assolutamente la pena. Disponibile su Google Play.