I migliori film in streaming sul mondo della TV

In occasione dell'anniversario della prima cerimonia degli Emmy Award (25 gennaio 1949) vi proponiamo cinque film in streaming che raccontano il dietro le quinte della televisione.

Il 25 gennaio 1949 si celebrava la prima edizione degli Emmy Award, il premio più importante della televisione americana. Per rendere omaggio a questa ricorrenza vi vogliamo proporre quello che a nostro avviso sono i migliori film in streaming ambientati proprio nel mondo della produzione televisiva, sia quella relativa all’informazione che alla produzione di fiction. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano il mondo della televisione

Quinto potere (1976)

Il capolavoro di Sidney Lumet scritto da Paddy Chayefsky racconta già tutto quello che c’è da sapere sul potere mediatico della TV. Un dramma livido e profetico che in almeno una sequenza folle sconfina nel grottesco straordinario. William Holden, Peter Finch, Faye Dunaway, Robert Duvall sono i protagonisti di Quinto potere, riflessione magnifica e nichilista sul mezzo che diventa specchio deformato ma veritiero della nostra società. Oggi più che mai. Quattro Oscar tra cui i due attori e la sceneggiatura. Impossibile da non rivedere ancora e ancora, per scoprire ogni volta qualcosa di nuovo e devastante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Tootsie (1982)

Ambientato nell’universo civettuolo ed effervescente delle soap-opera, Tootsie diventa fin dalle prime scene una commedia perfetta, capace di raccontare la battaglia tra i sessi in maniera sfrontata e irrisoria. Dustin Hoffman nel doppio ruolo è un gigante - la sua miglior performance? - Jessica Lange, Bill Murray, Teri Garr e tutti gli altri semplicemente sublimi. Un film impossibile da dimenticare, a cui non si trovano davvero difetti. Tante nomination all’oscar che sarebbero dovute diventare statuette, mentre arrivò soltanto quella alla Lange. Mah…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Dentro la notizia (1987)

Se il mondo delle news viene messo in scena da James L. Brooks, potete star sicuri che dietro il genere troverete un bel po’ di verità. E questo accade in maniera precisa ed elegante in Dentro la notizia, capitanato da Holly Hunter e William Hurt, strepitosi protagonisti di un film corrosivo e tagliente. Albert Brooks a supporto impagabile. E il cameo di Jack Nicholson nel finale è a dir poco strepitoso. Dentro la notizia conquista, sconvolge, rende partecipi del magnifico arco narrativo della protagonista. Un classico per chi ama il dietro le quinte dello showbusiness. perché sempre di questo si tratta…Disponibile su Amazon Prime Video.

Good Night, and Good Luck (2005)

La lotta dell’anchorman Edward Murrow e del suo staff contro le streghe del maccartismo raccontata da un George Clooney lucido, preciso, capace di assemblare un cast meraviglioso. Un David Strathairn esemplare comanda Good Night, and Good Luck supportato dallo stesso Clooney, Patricia Clarkson, Robert Downey Jr. e molti altri. Tante nomination all’oscar tra cui film, regia, attore e sceneggiatura. nessuna statuetta per un film comunque destinato a segnare. Bellissimo il bianco e nero e le perfette le scenografie. Da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Being the Ricardos (2021)

Aaron Sorkin alla sceneggiatura e dietro la macchina da presa per raccontare la vicenda personale di Lucille Ball e Desi Arnaz sullo sfondo della loro sitcom di enorme successo I Love Lucy. Film esemplare per la costruzione dei personaggi e dei dialoghi, che Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons, Nina Ariadna e il resto del cast rendono prezioso. Momenti di grande cinema “parlato” e interpretazioni davvero efficacissime. Con Being the Ricardos ci si diverte, ovviamente alla maniera di Sorkin. Gustosissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.